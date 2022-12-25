Латвия отказала в убежище бывшему полковнику ФСБ России

Суд не согласился с выдвинутым мужчиной аргументом, что его преследование связано с принадлежностью к определенной социальной группе, к которой принадлежат бывшие работники ФСБ, которые сейчас живут за границей и, таким образом, считаются предателями.

По мнению суда, предложенная мужчиной модель для определения социальной группы сконструирована искусственно. У суда нет основания признать, что бывшее рабочее место мужчины само по себе указывает на какие-либо характерные только для этой группы людей свойства, обычаи, вид жизни или социальный статус, которые остальное общество воспринимает как отличное и нежелательное, и которые считаются угрозой для существующего в государстве порядка.

Кроме того, проживающие в иностранных государствах граждане России, в том числе те, кто когда-либо работал в ФСБ, не могут автоматически считаться нелояльными России оппозиционерами, которые автоматически подвергаются угрозе преследования со стороны российских властей.

Также, хотя мужчина особо подчеркнул, что является бывшим работником ФСБ, из материалов дела вытекает, что заявитель в ФСБ работал в структурном подразделении, связанным со строительством, так что не был оперативным работником. Предателями могли бы считаться только те оперативные работники, которые покинули Россию и передали в учреждения других государств какие-либо сведения.

Суд, в пределах своей компетенции оценивая имеющиеся в его распоряжении сведения, признал, что существует риск, что мужчина может быть подвержен тяжким повреждениям в понимании Закона об убежище. В то же время нет основания полагать, что он входит в ту социальную группу, против которой сознательно и целенаправленно могли бы быть направлены пытки и бесчеловечное поведение. В том числе выдвинутый мужчиной аргумент, что в России он не сможет противостоять выдвинутым обвинениям, является общим, заключил суд.

По мнению суда, промежуточный результат следствия - предъявление обвинения - в рассматриваемом случае имеется достаточно серьезной причиной считать, что мужчина мог совершить инкриминируемое ему преступление.