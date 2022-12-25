Латвия отказалась предоставить убежище бывшему полковнику Федеральной службы безопасности России (ФСБ), у которого до этого уже несколько лет было право на пребывание в Латвии.
Латвия отказала в убежище бывшему полковнику ФСБ России
Принятое в конце ноября в административном районном суде Риги решение свидетельствует о том, что некому гражданину России в декабре 2015 года по решению Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) в связи с приобретением недвижимости предоставлено право на пребывание в Латвии до декабря 2020 года.
В свою очередь, решениями конца 2020 года и марта 2021 года управление продлило срок рассмотрения по делу о предоставлении права на пребывание в Латвии, так как от компетентных государственных учреждений не была получена информация, которая является существенной при решении вопроса о выдаче разрешения на пребывание или об отказе в его выдаче.
В мае 2021 года закончился срок годности российского паспорта мужчины. В июне того же года мужчина получил письменный ответ от посольства России в Латвии, в котором было указано, что заявителю отказано в выдаче паспорта без объяснения причин.
В июне 2021 года мужчина обратился в Государственную пограничную охрану с заявлением о присвоении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии.
Мужчина указал госучреждениям Латвии, что с февраля 2009 года по март 2012 года работал в ФСБ. В этот период одним из его объектов наблюдения было строительство Московского института информационных технологий. В связи с процессом строительства этого объекта его в конце 2014 года вызвали в прокуратуру и попросили дать объяснения. В прокуратуре он узнал, что работы оплачивались без утверждения объема выполненных работ и оформления необходимых документов.
Мужчина считал, что никаких нарушений при исполнении должностных обязанностей не допустил, ошибки в процессе утверждения финансовой и технической документации могли быть допущены коллегами, которые переняли управление процессами, когда мужчина ушел на пенсию.
В феврале 2015 года мужчина въехал в Латвию, чтобы создать семью с гражданкой Европейского Союза, с которой весной того же года зарегистрировал брак.
С течением времени мужчине стало известно, что в связи с этим строительным процессом правоохранительные органы провели расследование и призвали к уголовной ответственности его бывших коллег. Зная, что он находится вне России и не может себя защищать, бывшие коллеги, против которых было направлено расследование, для оправдания действий предоставили показания с целью скинуть ответственность с себя на мужчину.
Власти России, отказываясь выдать ему паспорт, фактически не позволяют ему законно жить с семьей. Невыдача паспорта также является главной причиной, по которой заявитель попросил убежища в Латвии.
В прокуратуре Латвии мужчина также узнал, что объявлен в розыск Интерполом, причем в августе 2021 года Генеральная прокуратура Латвии получено ходатайство Генеральной прокуратуры России о его выдаче для уголовного преследования в России.
Мужчина латвийским властям выразил страх от мести приближенных к власти России и влиятельных генералов, которые проявляются как сфабрикованное уголовное преследование.
В июне этого года PMLP отказал мужчине в присвоении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии. Не согласившись с решением управления, мужчина обратился с заявлением в административный районный суд. Суд отклонил его заявление в конце ноября.
Суд констатировал, что Следственный комитет России в марте 2021 года решил призвать человека к уголовной ответственности как обвиняемого. В августе того же года Россия попросила Латвию арестовать мужчину и выдать России.
При оценке, предоставлять ли лицу убежище, ни у PMLP, ни у суда нет компетенции определять, является ли ищущее убежища лицо виновным в деянии, инкриминируемом ему в государстве его происхождения. Однако обстоятельства возбуждения уголовного дела, уголовно-процессуальные действия, предъявленное обвинение могут свидетельствовать о том, что таким образом осуществляется преследование лица.
По мнению суда, в рассматриваемом случае указанные мужчиной обстоятельства не свидетельствуют о том, что возбужденное уголовное дело служит инструментом его преследования со стороны властей.
Обстоятельства, расследуемые в уголовном деле, связаны с периодом времени с февраля 2009 года по май 2012 года. Соответственно, тот факт, что при констатации несоответствия или недостатков в технической документации за соответствующий период времени правоохранительные учреждения начали проверку деятельности мужчины, не свидетельствуют об очевидно необоснованных действиях правоохранительных учреждений.
Из приговора вытекает, что бывший полковник в различных стадиях рассмотрения дела об убежище критиковал Россию как недемократическое и поддерживающее терроризм государство. Суд согласен, что Россия сейчас считается государством, которое не является правовым, не является демократическим, причем на международном уровне осуждаются российские военные действия на территории Украины.
Однако упомянутые соображения не позволяют суду заключить, что полностью все возбужденные в России уголовные дела, в том числе и об экономических преступлениях, являются необоснованными. То обстоятельство, что в России существуют серьезные и системные проблемы правосудия, само по себе не позволяет сделать вывод о том, что любое возбужденное в России уголовное дело является необоснованным и сфабрикованным.
Суд не согласился с выдвинутым мужчиной аргументом, что его преследование связано с принадлежностью к определенной социальной группе, к которой принадлежат бывшие работники ФСБ, которые сейчас живут за границей и, таким образом, считаются предателями.
По мнению суда, предложенная мужчиной модель для определения социальной группы сконструирована искусственно. У суда нет основания признать, что бывшее рабочее место мужчины само по себе указывает на какие-либо характерные только для этой группы людей свойства, обычаи, вид жизни или социальный статус, которые остальное общество воспринимает как отличное и нежелательное, и которые считаются угрозой для существующего в государстве порядка.
Кроме того, проживающие в иностранных государствах граждане России, в том числе те, кто когда-либо работал в ФСБ, не могут автоматически считаться нелояльными России оппозиционерами, которые автоматически подвергаются угрозе преследования со стороны российских властей.
Также, хотя мужчина особо подчеркнул, что является бывшим работником ФСБ, из материалов дела вытекает, что заявитель в ФСБ работал в структурном подразделении, связанным со строительством, так что не был оперативным работником. Предателями могли бы считаться только те оперативные работники, которые покинули Россию и передали в учреждения других государств какие-либо сведения.
Суд, в пределах своей компетенции оценивая имеющиеся в его распоряжении сведения, признал, что существует риск, что мужчина может быть подвержен тяжким повреждениям в понимании Закона об убежище. В то же время нет основания полагать, что он входит в ту социальную группу, против которой сознательно и целенаправленно могли бы быть направлены пытки и бесчеловечное поведение. В том числе выдвинутый мужчиной аргумент, что в России он не сможет противостоять выдвинутым обвинениям, является общим, заключил суд.
По мнению суда, промежуточный результат следствия - предъявление обвинения - в рассматриваемом случае имеется достаточно серьезной причиной считать, что мужчина мог совершить инкриминируемое ему преступление.
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