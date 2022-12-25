В возрасте 65 лет скончался сооснователь и бывший солист британской электронной танцевальной группы Faithless Макси Джаз.
Умер бывший солист группы Faithless Макси Джаз
Умер бывший солист группы Faithless Макси Джаз
Музыкант, настоящее имя которого было Максвелл Фрейзер, умер во сне в своем доме в Лондоне вечером в пятницу, сообщили в соцсетях остальные участники Faithless. О причине его смерти не сообщается.
Первый сингл "Salva Mea" группа выпустила в 1995 году и быстро стала одной из самых популярных электронных групп в Великобритании. В дискографии группы - и такие хиты как "Insomnia", "God Is A DJ" и "We Come 1".
Макси Джаз выступал с Faithless до 2011 года, кроме того, он принял участие в концертах группы в 2015 и 2016 годах.
С 2015 года Макси Джаз был солистом группы Maxi Jazz & The E-Type Boys.
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