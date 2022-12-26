Гороскоп на последнюю неделю 2022 года: готовьтесь - все достаточно нервно

Стрелец

Очевидно, что последняя неделя уходящего года - весьма стрессовое время. Стрельцы относятся к самым стрессоустойчивым из всех представителей знаков Зодиака, но это не значит, что они не могут сорваться и перегореть эмоционально. Астрологи советуют не давить на газ до упора, а периодически отдыхать и релаксировать. Особенно важен отдых в среду - в самый опасный день недели. Как влияние ретро-Меркурия реализуется на этой неделе, сказать сложно, но можно без особых сомнений сказать, что в последние два-три дня недели Стрельцам лучше не совершать дорогостоящих покупок.

Козерог

Козероги на фоне проблем и неурядиц могут очень быстро сменить уверенность в себе на сильную тревогу. Нельзя давать хода дурным мыслям, поскольку они могут стать причиной появления страха, а страх в конце года приводит к снижению продуктивности и качества жизни в целом. Еще астрологи не советуют искать виновных в своих проколах. Козероги - ответственные люди, но иногда им хочется обвинить других, избавившись от лишних забот. Так делать точно не стоит.

Водолей

Жизнь Водолеев может очень быстро и неожиданно измениться. Важно помнить, что у любой медали есть две стороны. Если изменения покажутся очень благоприятными, стоит искать подводные камни. Если все будет плохо, нужно будет найти что-то хорошее в том, что происходит. Лучший выход из любой сложной ситуации - просто немного подождать. Спешка - худший враг Водолеев в конце 2022 года и в первый день января. Нужно временно приостановить разработку принципиально новых идей, сфокусировавшись на незаконченных делах.

Рыбы

Рыбам Вселенная поможет в конце 2022 года сгладить внутренние переживания. Если попробовать описать эту неделю для Рыб одной поговоркой, то это будет: "Не было бы счастья, да несчастье помогло". Все плохое и неприятное будет происходить только к лучшему. Рыбам стоит настроиться на оптимистичную волну, что они умеют делать довольно неплохо. Не бойтесь просить о помощи близких людей и временно забудьте о гордости. Также важно помогать в ответ тем, кто протягивает вам руку.