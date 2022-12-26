Литовец украсил свой Volkswagen Passat 6000 рождественскими лампочками

Мужчина говорит, что идея "нарядить" машину пришла после просмотра ролика на YouTube. Свой Volkswagen Passat мужчина впервые украсил в 2019 году.

"Я обратился за помощью к своему другу, но теперь это стало нашей традицией, которая многим приносит радость", - говорит Юстин, владелец автомобиля.

В 2019 году Юстин украсил свой автомобиль примерно 800 рождественскими лампочками, а в 2020 году - 1000 лампочками.

В прошлом году количество лампочек достигло 1200, а в этом году оно увеличилось в пять раз - 6000 лампочек.

"У меня второй раз рак мозга, поэтому я стараюсь таким образом сделать свою жизнь ярче. Это вызывает положительные эмоции у окружающих и заряжает меня", - говорит владелец автомобиля Юстин.

Мужчина отмечает, что в этом мире и так много зла и тьмы, поэтому его основной идеей при украшении автомобиля было вызвать у людей улыбки, радость и красочные мысли. Также владелец яркой машины надеется вдохновить других людей на подобные вещи.