Несомненно, что Рождество для многих является одним из любимых праздников - люди украшают свои дома, елки, комнаты. Например, Юстин Умбрас из Вильнюса решил как следует украсить свой Volkswagen Passat, сообщает портал 15min.
Литовец украсил свой Volkswagen Passat 6000 рождественскими лампочками
Мужчина говорит, что идея "нарядить" машину пришла после просмотра ролика на YouTube. Свой Volkswagen Passat мужчина впервые украсил в 2019 году.
"Я обратился за помощью к своему другу, но теперь это стало нашей традицией, которая многим приносит радость", - говорит Юстин, владелец автомобиля.
В 2019 году Юстин украсил свой автомобиль примерно 800 рождественскими лампочками, а в 2020 году - 1000 лампочками.
В прошлом году количество лампочек достигло 1200, а в этом году оно увеличилось в пять раз - 6000 лампочек.
"У меня второй раз рак мозга, поэтому я стараюсь таким образом сделать свою жизнь ярче. Это вызывает положительные эмоции у окружающих и заряжает меня", - говорит владелец автомобиля Юстин.
Мужчина отмечает, что в этом мире и так много зла и тьмы, поэтому его основной идеей при украшении автомобиля было вызвать у людей улыбки, радость и красочные мысли. Также владелец яркой машины надеется вдохновить других людей на подобные вещи.
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