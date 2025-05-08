Рижанин получил штраф за превышение скорости и был очень удивлен

Илмарс получил письмо от судебного исполнителя о неоплаченном штрафе за превышение скорости . Для него это стало большим сюрпризом, мужчина не понимает, почему полиция прислала информацию о штрафе не на его задекларированный адрес, а сразу же передала судебному исполнителю.

В Государственной полиции передача выяснила, что информацию о штрафе была послана Илмару на указанный им адрес электронной почты в системе э-услуг CSDD. Это подтвердили и в Дирекции безопасности дорожного движения. По словам Илмара, некоторое время назад дочь создала ему электронную почту, однако он ее не использует. CSDD рекомендует отказаться от связи в электронном виде.