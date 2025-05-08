Водитель уснул за рулем и врезался в дерево

Около 23:40 мужчина управлял автомобилем Volkswagen в волости Цену Елгавского края. Он настолько устал, что заснул прямо во время движения, съехал с проезжей части и врезался в дерево. В результате происшествия водитель получил травмы.

Госполиция начала административный процесс по факту происшествия.

Полиция напоминает, что усталость - риск, который человек не всегда осознает, однако об этом следует открыто говорить, предупреждая общество о возможных последствиях.

"Водитель не способен бороться со сном. В какой-то момент человек просто отключается за рулем, и последствия могут быть смертельными. Заснувший водитель представляет угрозу не только для себя и пассажиров, но и для любого другого участника движения", - подчеркивают в Госполиции.

Если водитель ощущает, что его начинает одолевать сонливость, необходимо незамедлительно найти безопасное место, где можно остановиться и размяться, советуют правоохранители. Можно поставить будильник на 20 минут и поспать, чтобы восстановить силы.

Также в среду сотрудники полиции получили информацию о том, что в Виеситской волости Екабпилсского края, в местечке Скуяйни, автомобиль съехал в кювет. Прибыв на место происшествия, стражи порядка установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения в 2,91 промилле. Против мужчины начат уголовный процесс.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 106 ДТП, в четырех из них пострадали люди.

Два человека пострадали в Рижском регионе - один пешеход и один пользователь электросамоката. Еще двое получили травмы в авариях в Земгале.