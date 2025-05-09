Из-за нехватки шоферов отменены 15 рейсов в Адажском направлении

Семь из упомянутых рейсов были отменены в пятницу утром - в 5:45 рейс Царникава (рынок) - Адажи - Рига, в 6:30 рейс центр Адажи - Межапарк - Кадага - Адажи - Рига, в 6:55 рейс Рига - Адажи - Подниеки - Алдери - Подниеки - Адажи, в 7:00 рейс Сигули - Царникава (рынок) - Адажи - Рига, в 8:25 рейс центр Адажи - Подниеки - Гаркалне - Адажи - Рига, а также в 8:55 и 9:25 рейсы Рига - Адажи - Кадага.

Также отменены рейсы Кадага - Адажи - Рига в 15:35, Царникава (рынок) - Бирзниеки - Адажи - Рига в 16:05, центр Адажи - Кадага - Адажи - Рига в 16:25, Рига - Адажи -Кадага - Адажи в 17:00 и Рига - Адажи - Подниеки - Алдери - Марсили - Гаркалне в 17:15.

Отменены также рейс Рига - Адажи - улица Аттекас - Гаркалне - улица Аттекас - Адажи в 18:00, рейс Гаркалне - Подниеки - Адажи - Рига в 19:05 и рейс Рига - Адажи - Бирзниеки - Царникава (рынок) в 20:20.

TVNET уже сообщал, что Latvijas sabiedriskais autobuss в 2023 году работал с оборотом в 11,994 млн евро, что на 0,2% меньше, чем годом ранее, а прибыль компании увеличилась в три раза - до 30 752 евро.

Компания Latvijas sabiedriskais autobuss зарегистрирована в 1996 году, ее основной капитал составляет 696 069 евро. Компания принадлежит зарегистрированной на Мальте Bus Group, а истинным бенефициаром является Виталий Комар.