24 декабря портал StarHit.ru со ссылкой на Андрея Малахова сообщил, что из жизни ушел популярный юморист Александр Пономаренко. Мужчина долгое время сражался с раком желудка, но болезнь оказалась сильнее.
Умер юморист Александр Пономаренко. Ему было 55 лет
Умер юморист Александр Пономаренко. Ему было 55 лет
"Умер юморист Александр Пономаренко: онкология. Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее. Очень жаль. Царствия Небесного", - написал Андрей Малахов.
СМИ сообщают, что Александр несколько лет скрывал свою тяжелую болезнь и надеялся, что справится. Его поддерживали брат и супруга.
Братья Пономаренко стали известны благодаря съемкам в программе "Кривое зеркало" на пропагандистском канале "Россия 1" под руководством Евгения Петросяна (Евгению Петросяну запрещен въезд в Латвию за поддержку политики Кремля и военных действий РФ в Украине). Позднее юмористы Валерий и Александр частенько появлялись на Первом канале
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