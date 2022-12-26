Умер юморист Александр Пономаренко. Ему было 55 лет

"Умер юморист Александр Пономаренко: онкология. Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее. Очень жаль. Царствия Небесного", - написал Андрей Малахов.

СМИ сообщают, что Александр несколько лет скрывал свою тяжелую болезнь и надеялся, что справится. Его поддерживали брат и супруга.

Братья Пономаренко стали известны благодаря съемкам в программе "Кривое зеркало" на пропагандистском канале "Россия 1" под руководством Евгения Петросяна (Евгению Петросяну запрещен въезд в Латвию за поддержку политики Кремля и военных действий РФ в Украине). Позднее юмористы Валерий и Александр частенько появлялись на Первом канале