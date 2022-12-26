Видео ⟩ Десятки водителей из Латвии попали в тюрьмы Венгрии за контрабанду людей

В рамках работы нужно было провезти нелегальных иммигрантов в Евросоюз. МИД предупреждает, что с аналогичной целью набор автоперевозчиков также происходит в Хорватии, Чехии, Польше, Австрии и других странах.

Один из задержанных водителей - Улдис (имя изменено) - его девушка Дана (имя изменено) согласилась рассказать о случившемся. Улдис рассказал Дане, что едет в Венгрию на экскурсию.

"Однажды он не вышел на связь. Мы не смогли связаться с ним ни по телефону, ни по смс. Все было отключено. Я сама звонила в будапештскую полицию, спрашивала, как узнать, находится ли человек в больнице?" - рассказала женщина.

После неоднократных звонков выяснилось, что Улдиса арестовали за контрабанду людей.

По данным Министерства иностранных дел, всего с прошлого года в Венгрии за ввоз нелегальных иммигрантов в Евросоюз задержано 38 водителей из Латвии. Большинство из них не знали, что причастны к совершению преступления.

Представитель МИД Латвии Диана Эглите заявила: "Вербовщики и их обманули, они сказали, что раз вы не говорите на языке страны, с вами будут обращаться мягче, просто депортируют. Никаких наказаний не будет. Их просто обманули, и они поверили".

Наказание а подобное преступление в Венгрии составляет от 2 до 8 лет лишения свободы.

Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)

Ungārijas cietumā nonākuši vairāki desmiti šoferu no Latvijas. Tā beigušās šoferu cerības labi nopelnīt. Viņiem piedāvātais darbs izrādījies krimināli sodāms. Darba uzdevums bijis nelegālo imigrantu ievešana Eiropas Savienībā. https://t.co/8kdajP3AhN pic.twitter.com/d4g8NenKKA — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) December 26, 2022