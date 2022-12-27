Эксперт: до конца войны, которую развязала Россия, еще далеко

По его мнению, окончание войны в основном зависит от России, когда ее режим начнет давать внутренние сбои, но в настоящее время таких признаков нет.

Действия России показывают, что она не собирается прекращать войну - она провела мобилизацию, принято решение об увеличении численности армии, о развитии военной промышленности.

Зимой беспилотники будут использоваться чаще, а атаки будут направлены на критически важную инфраструктуру Украины.

В то же время заметно, что Россия начинает осознавать свои трудности в начатых ею боевых действиях, отметил Маклаков, добавив, что Россия пока выражает готовность говорить о прекращении войны только на своих условиях.

По оценке Маклакова, вовлечение Беларуси в активные боевые действия по-прежнему вызывает сомнения, так как это полностью разрушило бы основы власти Александра Лукашенко, поскольку народ Беларуси не поддерживает прямое участие в войне.

Специалист подчеркнул, что Украина смогла очень успешно действовать в войне и готова продолжать боевые действия, в то время как Запад сумел консолидироваться и активно поддерживать Украину ради победы.