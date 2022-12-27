Лавров: США стремятся устранить Путина путем "обезглавливающего удара"

Были опубликованы фрагменты интервью. Полную версию интервью планируется опубликовать во вторник, 28 декабря.

"Дальше всех пошли в Вашингтоне: там некие "неназванные официальные лица" из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю "обезглавливающий удар", по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства. Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов", - приводит словаЛаврова Русская служба BBC.

Лавров не уточнил источник этой информации, но приведенные им подробности совпадают со статьей, вышедшей в журнале Newsweek 29 сентября.

Если речь действительно идет об этой публикации, то министр проигнорировал ее контекст.

Статья была опубликована в момент, когда Кремль усилил угрозы применения ядерного оружия. В публикации обсуждалось, как США будут действовать, если Россия реализует эти угрозы.

Собеседники Newsweek подчеркивали, что даже в этом случае США, вероятнее всего, не будут отвечать ядерным оружием, если только атаке не подвергнется их собственная территория.

В этом контексте допускали неядерные альтернативы, в том числе "обезглавливающий удар, чтобы убить Путина в сердце Кремля".

Официальные представители американских властей, в том числе президент Байден, не раз говорили, что не стремятся к свержению режима Путина, несмотря на то, что не принимают его действий.