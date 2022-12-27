Президент России Владимир Путин назначил заместителя главы Совета безопасности Дмитрия Медведева на еще одну должность - он стал первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии, сообщает "Медуза".
Путин придумал новую должность для Медведева
Медведев был назначен специальным указом Путина, опубликованным на официальном портале правовой информации.
Раньше в Военно-промышленной комиссии вообще не было должности первого заместителя председателя, а теперь она создана.
Согласно распоряжению Путина, заместитель председателя комиссии имеет право вести заседания комиссии и формировать в комиссии различные советы и рабочие группы.
Военно-промышленная комиссия координирует производство оружия и вооружений для нужд российской армии. Председателем этой комиссии является сам Путин.
Дмитрий Медведев занимал пост президента России с 2008 по 2012 год, а с 2012 по 2020 год он был премьер-министром России. В январе 2020 года Медведев был назначен заместителем главы Совета безопасности. Эта должность была создана специально для него.
После начала войны в Украине Медведев стал одним из самых заметных и агрессивных сторонников продолжения войны.
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