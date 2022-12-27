Путин придумал новую должность для Медведева

Медведев был назначен специальным указом Путина, опубликованным на официальном портале правовой информации.

Раньше в Военно-промышленной комиссии вообще не было должности первого заместителя председателя, а теперь она создана.

Согласно распоряжению Путина, заместитель председателя комиссии имеет право вести заседания комиссии и формировать в комиссии различные советы и рабочие группы.

Военно-промышленная комиссия координирует производство оружия и вооружений для нужд российской армии. Председателем этой комиссии является сам Путин.

Дмитрий Медведев занимал пост президента России с 2008 по 2012 год, а с 2012 по 2020 год он был премьер-министром России. В январе 2020 года Медведев был назначен заместителем главы Совета безопасности. Эта должность была создана специально для него.

После начала войны в Украине Медведев стал одним из самых заметных и агрессивных сторонников продолжения войны.