"Назвать тебя нечем, кроме одного слова". Как война в Украине поссорила Пригожина и Герасимова и вскрыла конфликты среди российских силовиков

Что между всеми этими структурами есть определенная внутренняя конкуренция, а внутри хватает людей, не понимающих смысла начавшейся войны, стало ясно уже 24 февраля, когда журналисты Би-би-си получили от источников в силовых структурах записи разговоров главы Чечни Рамзана Кадырова и заместителя чеченской Росгвардии Даниила Мартынова. Мартынов признавал, что многие командиры были в шоке, узнав накануне вторжения о целях операции, они были уверены, что просто принимают участие в учениях на территории Беларуси, но обещал Кадырову подготовить "в районе Майдана или Крещатика танцы".

Когда с быстрым штурмом Киева и танцами не получилось, а на подходах к украинской столице ВСУ сожгли колонны с бойцами Росгвардии, которые были заброшены на территорию Украины без всякой подготовки, много разговоров ходило о конфликте, произошедшем между министром обороны Сергеем Шойгу и главой Росгвардии Виктором Золотовым. В частности, об этом рассказывал в одном из своих эфиров ведущий "Дождя" (внесен в реестр "иноагентов" в России) Михаил Фишман (внесен в реестр "иноагентов" в России), но документальных подтверждений того инцидента у Би-би-си нет.

Зато уже в конце марта в публичную плоскость вылился конфликт между командиром воюющего с 2014 года на стороне самопровозглашенной ДНР батальона "Восток" Александром Ходаковским и чеченскими подразделениями.