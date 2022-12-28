Видео ⟩ В Ливанах пьяный сосед вызвал серьезный пожар. Уже в третий раз за год

В понедельник, 26 декабря, в одной из квартир на первом этаже многоквартирного дома в Ливанах произошел пожар площадью 30 квадратных метров.

Сосед Игорь рассказывает: "Из вентиляционной шахты начал идти запах гари. Сосед тоже вышел и мы оба пошли стучать. У него все двери были забаррикадированы. Мы стучали, но он не открывал. Вызвали пожарных. Они приехали очень быстро - за пять минут. Молодцы ребята. Выломали дверь и начали все тушить".

В доме пострадала лестничная клетка, а квартира хозяина квартиры выгорела почти полностью.

По словам соседа, хозяин квартиры, в которой начался пожар, был в состоянии сильного опьянения. Пожарным удалось спасти 45-летнего мужчину. Также эвакуированы 25 жильцов дома, в том числе 14 детей, с верхних этажей жителей спускали на люльке.

Как выяснилось, это не первый раз, когда сосед доставляет неприятности остальным жителям дома. "Мы писали множество писем в разные инстанции, собирали подписи, но там говорят - квартира приватизирована, мы ничего не можем сделать", - говорит одна из жительниц дома, подтверждая, что жителей дома эвакуировали уже дважды, но до этого площадь возгорания всегда была относительно небольшой.