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Перед отправкой на фронт мобилизованные россияне смогут бесплатно заморозить сперму

rus.tvnet.lv
Перед отправкой на фронт мобилизованные россияне смогут бесплатно заморозить сперму
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Мобилизованные на войну с Украиной российские военные
Мобилизованные на войну с Украиной российские военные Фото: Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock

Российским солдатам, которые отправляются для участия в боевых действиях в Украине в рамках мобилизации, предоставят право бесплатно заморозить свои половые клетки в криобанках, пишет "Русская служба Би-би-си" со ссылкой на сообщение российского агентства ТАСС.

Агентство цитирует письмо минздрава РФ, которое получил президент "Союза адвокатов России" Игорь Трунов в ответ на свое обращение к премьер-министру РФ с предложением о создании бесплатного криобанка генетического материала для мобилизованных на войну в Украине россиян. Финансовое обеспечение этой услуги указано сроком на 2022-2024 года.

В будущем члены семей мобилизованных смогут бесплатно воспользоваться замороженным биоматериалом в случае наличия показаний в рамках обязательного страхования.

В ходе объявленной президентом РФ Владимиром Путиным в конце сентября "частичной мобилизации", по заявлениям российских властей, на войну в Украине было призвано около 300 тыс. человек. Многие эксперты считают, что реальное число мобилизованных гораздо больше. Сотни тысяч российских мужчин призывного возраста уже покинули Россию.

В конце октября российские власти заявляли, что планы по мобилизации выполнены и в дальнейшем наборе военнослужащих необходимости больше нет, указ об отмене мобилизации Путин так и не выпустил. Большинство наблюдателей считают, что в ближайшие месяцы произойдет вторая волна мобилизации.

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