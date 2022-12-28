Перед отправкой на фронт мобилизованные россияне смогут бесплатно заморозить сперму

Агентство цитирует письмо минздрава РФ, которое получил президент "Союза адвокатов России" Игорь Трунов в ответ на свое обращение к премьер-министру РФ с предложением о создании бесплатного криобанка генетического материала для мобилизованных на войну в Украине россиян. Финансовое обеспечение этой услуги указано сроком на 2022-2024 года.

В будущем члены семей мобилизованных смогут бесплатно воспользоваться замороженным биоматериалом в случае наличия показаний в рамках обязательного страхования.

В ходе объявленной президентом РФ Владимиром Путиным в конце сентября "частичной мобилизации", по заявлениям российских властей, на войну в Украине было призвано около 300 тыс. человек. Многие эксперты считают, что реальное число мобилизованных гораздо больше. Сотни тысяч российских мужчин призывного возраста уже покинули Россию.

В конце октября российские власти заявляли, что планы по мобилизации выполнены и в дальнейшем наборе военнослужащих необходимости больше нет, указ об отмене мобилизации Путин так и не выпустил. Большинство наблюдателей считают, что в ближайшие месяцы произойдет вторая волна мобилизации.