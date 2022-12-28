Со следующего года в Детской клинической университетской больнице (BKUS) не изменится порядок тестирования на Covid-19, но действуют ограничения для посетителей в связи с эпидемией гриппа, - сказала Илзе Олштейна, специалист отдела коммуникаций BKUS. Об этом сообщила LETA.
BKUS уточняет: порядок тестирования на Covid-19 не изменится
Ранее прозвучала информация, о том что с января 2023 года изменится порядок тестирования на Covid-19.
Но в связи с тем, что с 1 января следующего года изменится алгоритм тестирования на Covid-19, предусматривающий оплату пациентам детского возраста из государственного бюджета за тестирование только в стационарных условиях, действующий порядок в Детской больнице не изменится.
Тест на антиген SARS-CoV-2 (экспресс-тест) будет проводиться в больнице на месте для пациентов, которые обращаются за плановыми лечебными услугами в BKUS в стационаре, дневном стационаре, реабилитационно-психиатрическом дневном стационаре и реабилитационном стационаре, а также сопровождающие их лица.
При обращении за услугой или консультацией в поликлинику или поликлинику Детской больницы не нужно будет сдавать тест на Covid-19.
В отделении скорой медицинской помощи и наблюдения процедура тестирования остается без изменений, она определяется по алгоритму Центра профилактики и контроля заболеваний с учетом симптоматики пациента.
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