Видео ⟩ В Юрмале украли бронзовую фигуру чайки. Полиция просит помочь опознать хулиганов

По имеющейся в распоряжении полиции информации, цена одной такой бронзовой скульптуры составляет 3 800 евро, а общий ущерб оценивается в 8 999,92 евро.

В ходе расследования полиция получила записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены предполагаемые виновные лица.

Полиция предлагает жителям посмотреть видео и фотографии. Всех, кто располагает какой-либо информацией, полиция призывает звонить в дежурную часть полиции Юрмалы по телефону 67075111 или по телефону 67075160, или на номер телефона 110. Также можно сообщить в полицию, написав по электронной почте: ovg.jurmala@riga.vp.gov.lv.

Фото: Ekrānšāviņš

Полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.