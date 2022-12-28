30 ноября в 23:08 в Юрмале, в районе улицы Турайдас, со скамейки у выхода к морю украли одну бронзовую скульптуру - чайку. Были повреждены еще одна скульптура чайки и скамейка. Государственная полиция просит помощи в поиске виновных.
Видео ⟩ В Юрмале украли бронзовую фигуру чайки. Полиция просит помочь опознать хулиганов
По имеющейся в распоряжении полиции информации, цена одной такой бронзовой скульптуры составляет 3 800 евро, а общий ущерб оценивается в 8 999,92 евро.
В ходе расследования полиция получила записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены предполагаемые виновные лица.
Полиция предлагает жителям посмотреть видео и фотографии. Всех, кто располагает какой-либо информацией, полиция призывает звонить в дежурную часть полиции Юрмалы по телефону 67075111 или по телефону 67075160, или на номер телефона 110. Также можно сообщить в полицию, написав по электронной почте: ovg.jurmala@riga.vp.gov.lv.
Полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.
@apollo.lv Valsts policija meklē video redzamos vīriešus. Viņi tiek turēti aizdomās par bronzas kaijas nozagšanu Jūrmalā. #Jūrmala #Policija #valstspolicija ♬ original sound Apollo
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