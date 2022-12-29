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Во Франции задержан украинский олигарх, обвиняемый в растрате 113 млн долларов

rus.tvnet.lv
Во Франции задержан украинский олигарх, обвиняемый в растрате 113 млн долларов
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Горнолыжный курорт Куршевель. Иллюстративное фото.
Горнолыжный курорт Куршевель. Иллюстративное фото. Фото: JEFF PACHOUD/AFP/Scanpix

Во Франции задержан украинский олигарх Константин Жеваго, которого Украина объявила в розыск за растрату 113 миллионов долларов США из принадлежавшего ему банка "Финансы и кредит", в среду сообщили должностные лица.

Французская полиция задержала 48-летнего Жеваго во вторник вечером на лыжном курорте на юге Куршавеля.

В 2021 году Украина включила Жеваго в списке разыскиваемых лиц. Он был арестован по запросу Украины, и Генеральная прокуратура Украины объявила, что пытается добиться его выдачи.

"Этот предприниматель подозревается в организации приобретения собственности коммерческого банка и легализации последующих незаконно полученных средств в особо крупном размере", - говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

Следователи Государственного бюро расследований Украины направили ходатайства об экстрадиции Жеваго в правоохранительные органы 38 стран. Также в Украине арестовали активы бизнесмена и связанных с ним юридических лиц. Среди этих активов, в частности, 10 квартир.

По данным журнала Forbes, состояние Жеваго оценивается в 1,3 млрд долларов США, что на один миллиард меньше, чем в прошлом году.

С 1998 по 2019 годы Жеваго был депутатом Рады.

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