Во Франции задержан украинский олигарх, обвиняемый в растрате 113 млн долларов

Французская полиция задержала 48-летнего Жеваго во вторник вечером на лыжном курорте на юге Куршавеля.

В 2021 году Украина включила Жеваго в списке разыскиваемых лиц. Он был арестован по запросу Украины, и Генеральная прокуратура Украины объявила, что пытается добиться его выдачи.

"Этот предприниматель подозревается в организации приобретения собственности коммерческого банка и легализации последующих незаконно полученных средств в особо крупном размере", - говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

Следователи Государственного бюро расследований Украины направили ходатайства об экстрадиции Жеваго в правоохранительные органы 38 стран. Также в Украине арестовали активы бизнесмена и связанных с ним юридических лиц. Среди этих активов, в частности, 10 квартир.

По данным журнала Forbes, состояние Жеваго оценивается в 1,3 млрд долларов США, что на один миллиард меньше, чем в прошлом году.

С 1998 по 2019 годы Жеваго был депутатом Рады.