"За стабильность!" не будет поддерживать продолжение уголовного преследования Гревцовой

Партия утверждает, что в деле Гревцовой нет пострадавших, и что политик был избран в Сейм с огромной поддержкой людей, причем поддержка от общества до сих пор выражается. Для того чтобы сохранить смысл процесса выборов и чтобы обеспечить право избирателей максимально быть представленными в парламенте, "За стабильность!" предлагает разрешить Гревцовой продолжать работу в полный срок и возобновить судопроизводство на момент прекращения полномочий депутата - через неполные четыре года.

Такое решение не помешает правовому процессу, но позволило бы уважать выбор избирателей, считает партия. "Сохранение интересов избирателей выше, чем немедленное желание наказать депутатов оппозиции", - утверждают предствители партии "За стабильность!".

Как сообщалось ранее, в среду, 28 декабря, члены Комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям единогласно решили призвать Сейм дать согласие на продолжение уголовного преследования депутата Глории Гревцовой.

Окончательное решение по этому вопросу предстоит принять Сейму. Сейчас парламент находится на межсессионных каникулах. Следующая очередная сессия парламента, вероятно, может состояться 12 января 2023 года, это будет первый четверг зимней сессии Сейма. Также есть возможность объявить внеочередное собрание в любое время.