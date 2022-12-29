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Видео ⟩ Российская пропагандистка фантазирует об "ужасной" жизни в Латвии

rus.tvnet.lv
Российская пропагандистка фантазирует об "ужасной" жизни в Латвии
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Скриншот из видео.
Скриншот из видео. Фото: Ekrānuzņēmums no video

Российские пропагандисты в прямом эфире стараются объяснить, насколько ужасной стала жизнь в Латвии, после того, как Россию затронули санкции.

Одна из самых видных российских пропагандисток Ольга Скабеева рассказывает, что предприятия в Латвии "сократили производство, потому что потеряли своих клиентов из России".

У Скабеевой есть и "страшилка" о ценах на электроэнергию в Латвии.

"Цена на электричество настолько выросла, что даже ужин при свете превратился в ужасную расточительность", - говорит Скабеева.

"Предприниматели больше не продолжают долгосрочные планы, так как сегодня даже заправлять горючее в Латвии - это настоящий квест. Никогда не угадаешь, в какой заправке есть горючее, и самое главное - сколько оно стоит", - фантазирует пропагандистка.

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