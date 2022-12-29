Видео ⟩ Российская пропагандистка фантазирует об "ужасной" жизни в Латвии

Одна из самых видных российских пропагандисток Ольга Скабеева рассказывает, что предприятия в Латвии "сократили производство, потому что потеряли своих клиентов из России".

У Скабеевой есть и "страшилка" о ценах на электроэнергию в Латвии.

"Цена на электричество настолько выросла, что даже ужин при свете превратился в ужасную расточительность", - говорит Скабеева.

"Предприниматели больше не продолжают долгосрочные планы, так как сегодня даже заправлять горючее в Латвии - это настоящий квест. Никогда не угадаешь, в какой заправке есть горючее, и самое главное - сколько оно стоит", - фантазирует пропагандистка.

Dear Latvia,



Please be informed that according to Russian TV you can't afford to have dinner with lights on. Most of your gas stations don't have any fuel. All of this because you lost so much business from Russia. pic.twitter.com/NSSfsOHGSI — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 28, 2022