Выявлено 364 новых случая Covid-19, скончались девять человек

Данные о количестве умерших по объективным причинам могут поступать со сдвигом по времени.

За прошедшие сутки сделано 1638 тестов на Covid-19, положительный результат дали 22,2% из них.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 уменьшился с 211,7 до 207,9 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6161 инфицированный Covid-19, лабораторно подтверждены 973 830 случаев заражения.