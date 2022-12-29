За среду, 28 декабря, выявлено 363 новых случая Covid-19, поступили сведения о смерти девяти человек с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Выявлено 364 новых случая Covid-19, скончались девять человек
Выявлено 364 новых случая Covid-19, скончались девять человек
Данные о количестве умерших по объективным причинам могут поступать со сдвигом по времени.
За прошедшие сутки сделано 1638 тестов на Covid-19, положительный результат дали 22,2% из них.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 уменьшился с 211,7 до 207,9 случая на 100 000 человек.
С начала пандемии в Латвии скончались 6161 инфицированный Covid-19, лабораторно подтверждены 973 830 случаев заражения.
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