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Выявлено 364 новых случая Covid-19, скончались девять человек

rus.tvnet.lv/LETA
Выявлено 364 новых случая Covid-19, скончались девять человек
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Рига в тумане. Иллюстративное фото.
Рига в тумане. Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova/LETA

За среду, 28 декабря, выявлено 363 новых случая Covid-19, поступили сведения о смерти девяти человек с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Данные о количестве умерших по объективным причинам могут поступать со сдвигом по времени.

За прошедшие сутки сделано 1638 тестов на Covid-19, положительный результат дали 22,2% из них.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 уменьшился с 211,7 до 207,9 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6161 инфицированный Covid-19, лабораторно подтверждены 973 830 случаев заражения.

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