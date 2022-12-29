Эксперт ⟩ Территориальные требования к России - лишь вопрос времени

Не стоит забывать, что около года назад Россия предъявила требования всему западному миру. Одним из требований было возвращение НАТО к позициям 1997 года. Можно предположить, что одной из причин требования был страх перед территориальными претензиями к России. Это требование оттолкнет основные силы НАТО от основной территории России, но и Калининград "выйдет из-под прямого контакта".

Нет идеологии объединения территорий

Россия ведет захватническую войну против Украины по средневековому принципу, где важна оккупированная территория, содержимое захваченных хранилищ и добытые рабы. Элиту можно сменить, и они считают, что советский период также подтверждает это. Однако классовая борьба и подавление идеологии были важной статьей экспорта в Советской России. Сейчас такого нет, только средневековая захватническая война.

Однако в Москве очень опасаются, как бы кто-то не напал на их территорию. Похоже, ничто так не ранит, как территориальные претензии. В нашем случае наиболее известен район Печор и Ивангорода, а у японцев Курильские острова. В отличие от Эстонии, которая не протестовала против действий России в Печорах, Япония всегда вызывает российского посла на ковер, когда кто-то важный оказывается на Северных территориях.