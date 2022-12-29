Легендарный советский и российский композитор Эдуард Артемьев умер в возрасте 85 лет. Артист скончался от последствий коронавирусной инфекции, пишет StarHit.ru.
Умер легендарный композитор Эдуард Артемьев
Умер легендарный композитор Эдуард Артемьев
Известно, что три недели назад Эдуард Артемьев был экстренно госпитализирован в Москве. Композитор находился в реанимации из-за проблем, возникших на фоне лечения от бактериальной пневмонии, пишет "Фонтанка".
29 декабря новости о его кончине сообщил сын композитора.
Эдуард Николаевич Артемьев написал музыку более чем к двум сотням картин. Среди них - фильмы Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского, Карена Шахназарова, Сергея Говорухина.
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