Умер легендарный композитор Эдуард Артемьев

Известно, что три недели назад Эдуард Артемьев был экстренно госпитализирован в Москве. Композитор находился в реанимации из-за проблем, возникших на фоне лечения от бактериальной пневмонии, пишет "Фонтанка".

29 декабря новости о его кончине сообщил сын композитора.

Эдуард Николаевич Артемьев написал музыку более чем к двум сотням картин. Среди них - фильмы Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского, Карена Шахназарова, Сергея Говорухина.