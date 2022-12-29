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Умер легендарный композитор Эдуард Артемьев

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Умер легендарный композитор Эдуард Артемьев
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Легендарный советский и российский композитор Эдуард Артемьев умер в возрасте 85 лет. Артист скончался от последствий коронавирусной инфекции, пишет StarHit.ru.

Известно, что три недели назад Эдуард Артемьев был экстренно госпитализирован в Москве. Композитор находился в реанимации из-за проблем, возникших на фоне лечения от бактериальной пневмонии, пишет "Фонтанка".

29 декабря новости о его кончине сообщил сын композитора. 

Эдуард Николаевич Артемьев написал музыку более чем к двум сотням картин. Среди них - фильмы Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского, Карена Шахназарова, Сергея Говорухина.

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