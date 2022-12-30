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Эндрю Тейт арестован за возможную торговлю людьми: его нашли по видео для Греты Тунберг

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Эндрю Тейт арестован за возможную торговлю людьми: его нашли по видео для Греты Тунберг
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Задержание Эндрю Тейта
Задержание Эндрю Тейта Фото: Reuters/ScanPix

В Румынии задержан бывший кикбоксер, известный инфлюенсер Эндрю Тейт. Его подозревают в торговле людьми и изнасиловании, сообщает BBC.

Тейт и его брат Тристан были задержаны в столице Румынии Бухаресте. Вместе с ними задержаны еще двое других подозреваемых. Адвокат братьев подтвердил информацию о задержании. 

"Четверо подозреваемых могли образовать организованную преступную группу с целью вербовки, размещения и эксплуатации женщин, принуждения их к созданию порнографического контента для просмотра на специализированных сайтах", - говорится в сообщении прокуратуры, согласно информации, предоставленной агентством Reuters.

Тейт переехала в Румынию пять лет назад.

За день до своего ареста он вступил в дискуссию в Twitter с климатической активисткой Гретой Тунберг, которая очень остроумно отреагировала на пренебрежительное отношение.

После этого Тейт не остался в долгу. Правда, после публикации видео, он был арестован.

Как пишут СМИ, подозреваемых удалось обнаружить по коробке из-под пиццы, которую Эндрю засветил в Twitter в видеообращении к Грете Тунберг. Полиция вычислила номер и адрес заказа.

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