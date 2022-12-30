Эндрю Тейт арестован за возможную торговлю людьми: его нашли по видео для Греты Тунберг

Тейт и его брат Тристан были задержаны в столице Румынии Бухаресте. Вместе с ними задержаны еще двое других подозреваемых. Адвокат братьев подтвердил информацию о задержании.

"Четверо подозреваемых могли образовать организованную преступную группу с целью вербовки, размещения и эксплуатации женщин, принуждения их к созданию порнографического контента для просмотра на специализированных сайтах", - говорится в сообщении прокуратуры, согласно информации, предоставленной агентством Reuters.

Тейт переехала в Румынию пять лет назад.

За день до своего ареста он вступил в дискуссию в Twitter с климатической активисткой Гретой Тунберг, которая очень остроумно отреагировала на пренебрежительное отношение.

После этого Тейт не остался в долгу. Правда, после публикации видео, он был арестован.

Как пишут СМИ, подозреваемых удалось обнаружить по коробке из-под пиццы, которую Эндрю засветил в Twitter в видеообращении к Грете Тунберг. Полиция вычислила номер и адрес заказа.

Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg



The world was curious.



And I do agree you should get a life ❤️ https://t.co/mHmiKHjDGH pic.twitter.com/SMisajQRcf — Andrew Tate (@Cobratate) December 28, 2022

BREAKING: Andrew Tate and brother Tristan arrested in Romania in human trafficking probe pic.twitter.com/b5eaZrErAb — BNO News (@BNONews) December 29, 2022