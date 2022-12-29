Интернет-хит. Грета Тунберг "поставила на место" скандального инфлюенсера Тейта

36-летний Тейт - бывший профессиональный кикбоксер, предприниматель и создатель контента, который проводит онлайн-курсы по "современным способам заработка" через свою компанию Hustlers University. Тейт называет себя настоящим Джеймсом Бондом. Ему принадлежит более 30 суперкаров.

В микроблоге Twitter он обратится к девятнадцатилетней активистке Тунберг, перечислив свои автомобили и их вредные выбросы CO2 в атмосферу. "Пожалуйста, укажи свой адрес электронной почты, чтобы я мог отправить полный список моей коллекции автомобилей и их огромных выбросов", - написал Тейт.

Тунберг остроумно отреагировала на, казалось бы, пренебрежительное сообщение, написав: "Да, пожалуйста, просвети меня. Напиши мне по адресу smalldickenergy@getalife.com" (small dick - "маленький член", get a life - "займись чем-нибудь более интересным").

​За сутки ответ Тунберг просмотрели более 175 миллионов человек, твит стал хитом в социальных сетях.

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 28, 2022

К 2016 году Эндрю Тейт поучаствовал в популярном реалити-шоу "Большой Брат" (Big Brother). Спортсмен продержался в программе неделю, после чего его выгнали из-за скандала - в Сеть попали видео, на которых Тейт ударил ремнем другую участницу проекта за "плохое поведение". Сам спортсмен посчитал ролики провокацией, он не признал вину и причиной раннего ухода с проекта назвал ссоры с соседями по дому. Он утверждал, что это была часть ролевой игры, на которую согласилась женщина на видео. Он также заявил, что использовал тканевый ремешок вместо кожаного.

26 июня этого года Тейт получил штраф в размере 55 евро за парковку своего суперкара Bugatti Chiron Pur Sport на площади у памятника Свободы в Риге.