В Пурвциемсе сбили пенсионерку: очевидцы утверждают, что на светофоре горел зеленый

По словам местных жителей, на перекрестке улиц Дзелзавас и Илукстес аварии происходят довольно регулярно. Очевидица в момент аварии шла по улице Дзелзавас. Она переживает как за пострадавшую, так и за водителя.

Елена надеется, что сбитая женщина серьезных травм не получила. На голове у пострадавшей была толстая шапка и капюшон, поэтому травмы с расстояния разглядеть было сложно.

Об увиденном передаче рассказала еще одна женщина. Она даже пыталась морально поддержать женщину-водителя машины, которая сбила пенсионерку, так как и сама водитель находилась в состоянии шока и переживала о произошедшем. У очевидцев есть и выводы, почему ДТП вообще произошло.

По словам свидетелей, на светофоре горел зеленый свет, зеленый свет был и для автомобиля, однако водитель должна была пешехода пропустить.

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