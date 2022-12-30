30 ноября, в 23:08, в Юрмале, недалеко от ул. Турайдас, от скамейки возле выхода на море, из объекта среды "Белая чайка Юрмалы" была украдена одна бронзовая скульптура - чайка. Сегодня, 30 декабря, Государственная полиция сообщила, что объявились мужчины, связанные с кражей бронзовой птицы и повреждением еще одной скульптуры.
В полицию обратились мужчины, связанные в кражей бронзовой чайки в Юрмале
"В полицию обратились мужчины, связанные с кражей бронзовой скульптуры (чайки) и порчей еще одной скульптуры, что произошло 30 ноября в Юрмале, недалеко от ул. Турайдас. Птица вернулась в Юрмалу", - сообщает Государственная полиция.
Как сообщалось, информация, имеющаяся в распоряжении полиции, свидетельствовала о том, что цена одной из таких бронзовых скульптур составляет 3800 евро, а общий ущерб, нанесенный администрации Юрмалы, составил8999,92 евро.
В ходе расследования сотрудники Юрмальского участка управления Рижского региона получили записи видеонаблюдения, на которых были видны потенциальные виновники.
Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.
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