Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт призывает российских евреев уезжать из страны, пока у них сохраняется такая возможность. Неожиданное заявление 30 декабря опубликовала The Guardian, пишет rus.postimees.
Евреям лучше уехать из России. Обращение главного раввина Москвы
"Когда мы оглядываемся назад на российскую историю, всякий раз, когда политическая система была в опасности, вы видели, как правительство пыталось перенаправить гнев и недовольство масс на еврейскую общину. Мы видели это и в царские времена, и в конце сталинского режима", - сказал Пинхас Гольдшмидт в интервью британскому изданию.
"Мы наблюдаем рост антисемитизма, в то время как Россия возвращается к новому типу Советского Союза, и шаг за шагом железный занавес снова опускается. Вот почему я считаю, что лучший вариант для российских евреев - это уехать", - добавил главный раввин Москвы в изгнании.
Гольдшмидт покинул Россию из-за давления спецслужб после отказа поддержать широкомасштабное военное вторжение ВС РФ в Украину.
"На лидеров общин оказывалось давление, чтобы они поддержали войну, и я отказался это сделать. Я ушел в отставку, потому что продолжать работу в качестве главного раввина Москвы было бы проблемой для общины из-за репрессивных мер, принятых против инакомыслящих", - рассказал Пинхас Гольдшмидт.
По данным The Guardian, на начало 2022 года в РФ проживало около 165 000 евреев при общем объеме населения в 145 миллионов человек. По словам Гольдшмидта, после 24 февраля покинуть Россию были готовы 25-30% российских евреев, но процесс репатриации осложняет сокращение авиарейсов между РФ и Израилем, четырехкратное подорожание билетов на самолет и давление российского правительства на местный офис организации "Сохнут", которая содействует иммиграции евреев в Израиль по всему миру.
Во второй половине июля Минюст РФ подал иск о ликвидации представительства "Сохнута". После чего Россию посетила израильская делегация, а президенты двух стран провели телефонные переговоры. После этого суд отложил рассмотрение дела на два месяца, но первое судебное заседание 19 октября не состоялось из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва в здании суда. Власти Израиля обещали, что приложат все усилия для сохранения работы "Сохнут" в России.
Гольдшмидт также отметил, что антисемитизм набирает обороты не только в России, но и в США, которые долгое время считались еврейским убежищем.
"В течение многих лет евреи в США считали, что это исключение (убийство 11 верующих в синагоге Питтсбурга в 2018 году - прим.ред.), что все, что происходит в Европе и других странах, никогда не может там произойти, - сказал Гольдшмидт. - Но за последние три года в США было больше нападений на евреев, чем в Европе".
В 2021 году в США зафиксированы рекордные 2717 антисемитских инцидента, начиная от нападений и преследований и заканчивая вандализмом.
Ранее в интервью Rus.Postimees известная писательница и поэтесса Линор Горалик допускала рост антисемитизма в РФ на фоне развязанной Путиным войны в Украине.
"Российское государство постоянно делает кого-то легитимным объектом агрессии. Агрессия копится. Ее нужно куда-то выплескивать. Некоторые мои друзья считают, что вообще любой катаклизм заканчивается антисемитизмом. Я же считаю, что все идет сверху. Станут ли в этот раз евреи объектом, который сверху разрешат трогать, - сложный политический вопрос. Общины, если я правильно понимаю, делают многое для того, чтобы этого не произошло. Не знаю, чем это закончится. Совершенно не удивлюсь, если закончится волной антисемитизма с подачи государства»" - говорила Линор Горалик в начале осени 2022 года.
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