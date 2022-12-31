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"Давно жду VDD в гости". Мужчина в TikTok назвал Латвию "неонацистской" и остался безнаказанным
Мужчина в TikTok назвал Латвию "неонацистской" и остался безнаказанным Фото: "Apollo.lv" kolāža
Apollo.lv rus.tvnet.lv
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"Давно жду VDD в гости". Мужчина в TikTok назвал Латвию "неонацистской" и остался безнаказанным
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В соцсетях мужчина в жилетке с латвийским и российским флагом снимает видео и ведет прямые эфиры, в которых рассказывает о дружбе и единстве двух народов, жалуется на русофобию в Латвии и критикует правительство.

Под ником Black Falken он публикует в нескольких профилях TikTok видеоролики о дружбе между Латвией и Россией, правительстве страны и его решениях. Видео набирают несколько сотен лайков и комментариев, выражающих поддержку России.

В прямом эфире Black Falken рассказал, что сорвал семь или восемь наклеек с украинскими флагами с троллейбусов и трамваев Rīgas satiksme. "Штрафов по-прежнему нет", - признает он.

О деятельности проповедника государства-агрессора в социальных сетях известно Службе государственной безопасности (VDD), подтверждает служба порталу Apollo.lv.

Однако, учитывая специфику работы службы, VDD воздерживается от дальнейших комментариев.

"Каких-то раз семь или восемь я там был. И смотрите - до сих пор хожу. Потому что я говорю свою правду, им не нравится, что у меня голова на плечах", - говорит он. 

Один из комментаторов указал, что видео, снятые мужчиной, являются материалом для VDD. Тиктокер говорит, что о нем уже сообщают: "Вы не первый. Я открою вам Америку. Я так долго жду, когда они приедут в гости. Я думаю, что они сами не справятся без ФБР".

Род занятий мужчина в своих видео не раскрывает, но добавляет к своим прямым эфирам банковский счет, чтобы на него можно было перечислять пожертвования.

Swedbank поясняет, что информация об этом человеке известна и такая деятельность может привести к тому, что сотрудники банка оценят сотрудничество с такими клиентами.

"В компетенцию кредитных учреждений не входит оценка высказываний в интернете. Учитывая сегодняшние технологические возможности, физические лица также могут открывать счета для приема платежей на различных международных платежных платформах, которые юридически не подпадают под действие латвийского законодательства.

Также были случаи, когда информация об учетной записи, доступная в ходе расследования, служила источником информации, который ни в коем случае нельзя было закрывать. Закрытие банковского счета само по себе не является инструментом в борьбе за национальную безопасность", - говорит представитель Swedbank Янис Кропс.

Мужчина также опубликовал снимки с представителями партии "За стабильность!" и рассказал, почему выбирает именно эту партию и Алексея Росликова.

Фото: Ekrānuzņēmums no video

"Выбрал, потому что они общаются с народом, делают что-то для народа и Латвии. Я за стабильную Латвию, стабильный народ и стабильное будущее, партия "За стабильность!".

Видео: Black Falken вместе с представителями партии "За стабильность!" 

@bfalken9 ЗА ПОБЕДУ, ЗА ДРУЖБУ 🇱🇻🤝🇷🇺🖤💪💪💪#рек #recommendations #рекомендации #rec #латвия #latvija #латвия🇱🇻 #riga #рига #latvijaszinas #любовь❤ #любовь #дружба ♬ оригинальный звук - BlackFalken

Мужчина добавляет в видео смайлики с флагами:

"Я выбрал два флага, потому что они мне близки - латвийский и российский. Я искал третий флаг, белорусский", - объясняет мужчина в видео.

После сноса советского памятника в парке Победы мужчина назвал Латвию неонацистской:

"Мне очень жаль свой народ, свою страну. Мне очень стыдно, но после того, что я вчера увидел в парке Победы, я объявляю и признаю свою страну неонацистской, разжигающей ненависть страной. Я родился в 1989 году в Латвии, в Риге. Казалось, что Латвия красивая мирная страна, где царит мир и согласие. 33 года я ошибался.

Получается, что наша страна союзник неонацизма и фашизма. У меня так много злости по поводу русофобии и национализма".

Уже сообщалось, что VDD оценивает появившееся в соцсетях видео, в котором вооруженный мужчина, называющий себя гражданином самопровозглашенной ДНР, на русском и латышском призывает министра обороны Латвии не посылать солдат на Донбасс.

VDD обратила внимание на вооруженного человека, который выражает поддержку России в видеороликах, распространенных в Сети на русском и латышском языках. VDD приступила к рассмотрению этого дела в соответствии со своей компетенцией.

VDD пока не предоставила дополнительных комментариев.

В то же время в VDD подтвердили, что с момента вторжения России в Украину 24 февраля этого года служба не возбуждала уголовное дело о возможном незаконном участии в вооруженном конфликте, происходящем за пределами территории Латвии, которое направлено против территориальной целостность или политической независимости страны или иным образом противоречит обязательным для Латвии международным законам относительно возможного незаконного участия граждан Латвии в войне в Украине на стороне вооруженных сил России.

На упомянутом видео изображен мужчина в каске и военной форме. Он вооружен огнестрельным оружием, а на его форме можно увидеть буквы Z, которые используются в качестве знаков различия российскими войсками, воюющими в Украине.

Также на рукаве формы можно увидеть флаг Чечни, входящей в состав Российской Федерации.

На 45-секундном видео мужчина по-русски говорит, что хочет передать привет министру обороны Латвии, чтобы "не посылал удобрения на землю Донбасса". Он также повторил свое сообщение на латышском языке: "Министр обороны, не надо посылать сюда солдат с украинской стороны. Вот так они и гибнут здесь каждый день", - заявил боец.

Мужчина заявил по-русски, что давно не является гражданином Латвии и что его латвийский паспорт находится "в правильном месте".

Завершил заявление мужчина восхвалением России и популярным в Чечне лозунгом "Ахмат - сила".

В Латвии с 14 декабря министром обороны является Инара Мурниеце, до этого кресло министра занимал Артис Пабрикс.

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