"Давно жду VDD в гости". Мужчина в TikTok назвал Латвию "неонацистской" и остался безнаказанным

В соцсетях мужчина в жилетке с латвийским и российским флагом снимает видео и ведет прямые эфиры, в которых рассказывает о дружбе и единстве двух народов, жалуется на русофобию в Латвии и критикует правительство.

Под ником Black Falken он публикует в нескольких профилях TikTok видеоролики о дружбе между Латвией и Россией, правительстве страны и его решениях. Видео набирают несколько сотен лайков и комментариев, выражающих поддержку России.

В прямом эфире Black Falken рассказал, что сорвал семь или восемь наклеек с украинскими флагами с троллейбусов и трамваев Rīgas satiksme. "Штрафов по-прежнему нет", - признает он.

О деятельности проповедника государства-агрессора в социальных сетях известно Службе государственной безопасности (VDD), подтверждает служба порталу Apollo.lv.

Однако, учитывая специфику работы службы, VDD воздерживается от дальнейших комментариев.

"Каких-то раз семь или восемь я там был. И смотрите - до сих пор хожу. Потому что я говорю свою правду, им не нравится, что у меня голова на плечах", - говорит он.