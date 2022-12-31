Азия и Тихоокеанский регион первыми на планете отпраздновали наступление 2023 года.
Фото, Видео ⟩ Азия и Тихоокеанский регион уже встретили Новый год!
В Австралийском городе Сидней наступление Нового года отметили грандиозным фейерверком, который прошел в акватории залива. Во время фейерверка было выпущено около 9000 ракет.
Многие из жителей города уже с утра заняли лучшие места для просмотра фейерверка.
Видео: Фейерверк в Сиднее
Галерея: Фейерверк в Сиднее
В Мельбурне жители тоже отметили наступление Нового года.
Happy New Year from the city that dazzles 🎆— City of Melbourne (@cityofmelbourne) December 31, 2022
Here’s to a wonderful 2023! pic.twitter.com/IpbtiR5dkO
Однако первыми странами, которые встретили новый 2023 год, были Самоа и Кирибати.
В этот раз, после двухлетнего перерыва, туристы также приняли участие в праздновании Нового года на обоих островных архипелагах.
Обе страны Тихоокеанского региона закрыли свои границы в марте 2020 года из-за пандемии. Кирибати вновь открыла их в августе, а Самоа - в сентябре.
В Новой Зеландии люди тоже радостно встречали 2023 год.
All set to welcome 2023 from Auckland, New Zealand 🇳🇿 pic.twitter.com/jwALF7bOzJ— Shamla Deen (@Sham_Deen94) December 31, 2022
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