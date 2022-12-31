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Фото, Видео ⟩ Азия и Тихоокеанский регион уже встретили Новый год!

rus.tvnet.lv
Азия и Тихоокеанский регион уже встретили Новый год!
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Салют в Сиднее
Салют в Сиднее Фото: AFP/SCANPIX

Азия и Тихоокеанский регион первыми на планете отпраздновали наступление 2023 года.

В Австралийском городе Сидней наступление Нового года отметили грандиозным фейерверком, который прошел в акватории залива. Во время фейерверка было выпущено около 9000 ракет.

Многие из жителей города уже с утра заняли лучшие места для просмотра фейерверка.

Видео: Фейерверк в Сиднее

Галерея: Фейерверк в Сиднее

В Мельбурне жители тоже отметили наступление Нового года. 

Однако первыми странами, которые встретили новый 2023 год, были Самоа и Кирибати.

В этот раз, после двухлетнего перерыва, туристы также приняли участие в праздновании Нового года на обоих островных архипелагах.

Обе страны Тихоокеанского региона закрыли свои границы в марте 2020 года из-за пандемии. Кирибати вновь открыла их в августе, а Самоа - в сентябре.

В Новой Зеландии люди тоже радостно встречали 2023 год.

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