Фото, Видео ⟩ Азия и Тихоокеанский регион уже встретили Новый год!

В Австралийском городе Сидней наступление Нового года отметили грандиозным фейерверком, который прошел в акватории залива. Во время фейерверка было выпущено около 9000 ракет.

Многие из жителей города уже с утра заняли лучшие места для просмотра фейерверка.

Видео: Фейерверк в Сиднее

Галерея: Фейерверк в Сиднее

В Мельбурне жители тоже отметили наступление Нового года.

Happy New Year from the city that dazzles 🎆



Here’s to a wonderful 2023! pic.twitter.com/IpbtiR5dkO — City of Melbourne (@cityofmelbourne) December 31, 2022

Однако первыми странами, которые встретили новый 2023 год, были Самоа и Кирибати.

В этот раз, после двухлетнего перерыва, туристы также приняли участие в праздновании Нового года на обоих островных архипелагах.

Обе страны Тихоокеанского региона закрыли свои границы в марте 2020 года из-за пандемии. Кирибати вновь открыла их в августе, а Самоа - в сентябре.

В Новой Зеландии люди тоже радостно встречали 2023 год.

All set to welcome 2023 from Auckland, New Zealand 🇳🇿 pic.twitter.com/jwALF7bOzJ — Shamla Deen (@Sham_Deen94) December 31, 2022