В субботу вечером, 31 декабря, на востоке страны местами образовался туман, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
На востоке Латвии образовался туман
На востоке Латвии образовался туман
Сформировался туман с видимостью от 200 до 500 метров, который сохранится до полуночи 1 января.
В некоторых местах туман может быть очень густым.
Это может привести к задержке рейсов, усложнить условия вождения и потребовать более длительного времени в пути.
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