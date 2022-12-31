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На востоке Латвии образовался туман

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На востоке Латвии образовался туман
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Туман. Иллюстративное фото
Туман. Иллюстративное фото Фото: Schutterstock.com

В субботу вечером, 31 декабря, на востоке страны местами образовался туман, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Сформировался туман с видимостью от 200 до 500 метров, который сохранится до полуночи 1 января.

В некоторых местах туман может быть очень густым.

Это может привести к задержке рейсов, усложнить условия вождения и потребовать более длительного времени в пути.

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