В Риге в субботу вечером, 31 декабря, на Ратушной площади собралась большая группа людей, чтобы встретить Новый год, отмечает агентство LETA.
Галерея ⟩ Рижане и гости столицы встретили Новый год на Ратушной площади
Среди собравшихся были как молодежь, так и пожилые люди, а также семьи с детьми.
Массовые мероприятия и концерты в Риге с участием известных музыкантов прошли на Ратушной площади и возле Дома конгрессов с 21:00 до 2:00. Также рижане и гости столицы могли посетить новогодние ярмарки и полюбоваться световыми инсталляциями.
На площади у Рижского Дома конгрессов для преимущественно юной аудитории выступили юмористическая рок-группа Pirmais kurss, группа Carnival Youth, рэпер Ансис с сопровождающими музыкантами, а также рэп-объединение Kreisais krasts. Мероприятие провел Айвис Цериньш.
В свою очередь, для более широкой публики на Ратушной площади играли рок-группа Dzelzs Wilks, Ральф Эйландс с аккомпанирующими музыкантами, группа барабанщиков и волынщиков Auļi, а также группа альтернативного рока Sudden Lights. Мероприятие вел Угис Йокстс.
На обеих площадках помимо культурной программы прошла небольшая светомузыкальная импровизация как символ конца 2022 года и встречи 2023 года.
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