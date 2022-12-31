Галерея ⟩ Рижане и гости столицы встретили Новый год на Ратушной площади

Среди собравшихся были как молодежь, так и пожилые люди, а также семьи с детьми.

Массовые мероприятия и концерты в Риге с участием известных музыкантов прошли на Ратушной площади и возле Дома конгрессов с 21:00 до 2:00. Также рижане и гости столицы могли посетить новогодние ярмарки и полюбоваться световыми инсталляциями.

На площади у Рижского Дома конгрессов для преимущественно юной аудитории выступили юмористическая рок-группа Pirmais kurss, группа Carnival Youth, рэпер Ансис с сопровождающими музыкантами, а также рэп-объединение Kreisais krasts. Мероприятие провел Айвис Цериньш.

В свою очередь, для более широкой публики на Ратушной площади играли рок-группа Dzelzs Wilks, Ральф Эйландс с аккомпанирующими музыкантами, группа барабанщиков и волынщиков Auļi, а также группа альтернативного рока Sudden Lights. Мероприятие вел Угис Йокстс.

На обеих площадках помимо культурной программы прошла небольшая светомузыкальная импровизация как символ конца 2022 года и встречи 2023 года.