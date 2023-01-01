Прошедший год дал нам четкое представление о том, что самой большой ценностью является Латвия, которую мы строим сами и которая нас защищает, подчеркнул в своей новогодней речи президент Латвийской Республики Эгилс Левитс.
Видео ⟩ В новогодней речи Левитс призвал осознать ценность Латвии
Он также отметил, что ценностью являются безопасность и мир в наших домах, латышский язык, та латышскость, в которой мы существуем как нация. Ценно также освобождение Латвии от памятников оккупации и "наследия советского колониализма" в сознании людей. Левитс также назвал ценностью единство в поддержке и помощи украинскому народу.
"Эту силу мы должны взять с собой в наступающий год. Война в Украине, замедление мировой экономики, высокие цены на энергоносители - все это еще не закончилось. Но у нас есть одно преимущество. Мы знаем, чего хотим. Мы хотим современную, латышскую, единую Латвию в семье европейских стран", - сказал президент.
Левитс отметил, что эта цель объединяет и позволяет держать курс даже в бурной воде. Также эта цель позволяет различать, что важно, а что менее важно, что нужно сделать сейчас, а что нужно сделать позже. По мнению президента, это позволяет стране определить целенаправленную повестку на 2023 год.
По словам президента, основными направлениями станут внешняя и внутренняя безопасность, экономическая трансформация и эффективная поддержка людей, которые в этом больше всего нуждаются.
Левитс подчеркнул, что следующий год будет годом Праздника песни. По его мнению, 150-летняя традиция находится в центре национального культурного сознания, а латышская культура является основой нашей страны. Президент призвал подготовить и отпраздновать праздник латышскости, который укрепляет и объединяет, а также делает сильным.
"Латвия подобна крепкому большому дубу. Когда вокруг бушуют бури, он прочно держится в земле глубокими корнями. Это опыт нашего народа. Умение выстоять и постоять за себя в самые трудные времена. Пышная крона дуба сделана нашими трудами. Каждое поколение вносит свою лепту. В трудную минуту каждый может найти убежище в тени дуба. У каждого есть место, каждый важен, каждый должен быть защищен", - сказал президент.
Он также подчеркнул, что вера в себя, принятие на себя ответственности за свою жизнь и жизнь своих близких, за общее благо общества сделают жизнь каждого в Латвии лучше. Президент пожелал любви и радости за проделанную работу, а также сил, оптимизма и успехов в дальнейшей работе.
Видео: Выступление президента Латвии Эгилса Левитса.
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