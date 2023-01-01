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До -20 градусов: синоптики рассказали, когда в Латвию вернутся морозы

rus.tvnet.lv LETA
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До -20 градусов: синоптики рассказали, когда в Латвию вернутся морозы
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Пейзаж с Даугавой у Огре зимой
Пейзаж с Даугавой у Огре зимой Фото: Edijs Pālens/LETA

Во второй половине этой недели теплая и дождливая погода в Латвии сменится морозами, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Днем в понедельник, 2 января, ​​и в ночь на вторник Латвию с юго-запада пересечет новая зона осадков с сильным дождем, на северо-востоке также с мокрым снегом. Температура воздуха составит +4...+9 градусов.

Во вторник станет прохладнее, и к середине недели температура во многих регионах страны опустится чуть ниже нуля. К выходным морозы усилятся, температура в Видземе и Латгале может опуститься ниже -10 градусов, местами - до -20 градусов.

Также ожидается снег, во многих регионах вновь образуется снежный покров. Прогнозы по количеству осадков и их распределению пока изменчивы, не исключена возможность, что в некоторых районах страны заморозки будут без снега.

В ближайшие дни уровень воды в реках продолжит повышаться, и обширные территории будут затоплены, предупреждают гидрологи.

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