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На Новый год в Милгрависе "Москвич" врезался в бетонный столб. Пришлось вызывать спасателей

rus.tvnet.lv
На Новый год в Милгрависе "Москвич" врезался в бетонный столб. Пришлось вызывать спасателей
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Автомобиль полиции
Автомобиль полиции Фото: Lita Millere/LETA

Спасатели Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) освободили двух застрявших людей из автомобиля, который врезался в бетонный столб, сообщили представители службы.

За двадцать минут до полуночи спасатели выехали на улицу Милгравья в Риге, где произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором автомобиль врезался в бетонный столб.

Спасатели при помощи гидроинструмента освободили двух застрявших в машине  человек, которые были переданы сотрудникам службы экстренной медицинской помощи (NMPD). Еще четыре человека из автомобиля выбрались самостоятельно.

Как детали происшествия LETA уточнили в Государственной полиции, молодой человек, находясь за рулем автомобиля "Москвич", не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в бетонный столб и перевернулась.

В результате аварии водитель и пассажиры получили серьезные травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Всего в аварии пострадали шесть человек.

За прошедшие сутки, в период с 06:30 31 декабря по 06:30 1 января, в VUGD поступило 69 вызовов - 40 по пожаротушению, 18 по аварийно-спасательным работам, а 11 вызовов оказались ложными.

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