Сегодня, 1 января, Хорватия переходит на единую валюту Европейского союза (ЕС) - евро и присоединяется к Шенгенской зоне.
Сегодня Хорватия переходит на евро и присоединяется к Шенгенской зоне
В полночь (в 1:00 по латвийскому времени) Хорватия, население которой достигает 3,9 млн человек, попрощалась с куной (бывшая государственная валюта) и стала 20-й страной еврозоны. Также она стала 27-й страной - членом Шенгенской зоны, и это дает хорватам право свободного передвижения через внутренние границы зоны.
Эксперты считают, что присоединение к еврозоне позволит Хорватии защитить свою экономику в условиях высокой инфляции. Однако чувства самих хорватов не столь однозначны. В то время как присоединение к Шенгенской зоне приветствуется большинством граждан, переход на евро вызывает обеспокоенность у некоторых, причем правое крыло оппозиции утверждает, что общая валюта ЕС приносит пользу только сверхдержавам, таким как Германия и Франция.
"Мы будем оплакивать нашу куну, цены будут расти", - говорит 63-летний пенсионер из Загреба Дражен Големач. Его жена Сандра не согласна с мужем и говорит, что "евро дороже". "С 1 января ничего не изменится. Уже два десятилетия все рассчитывается в евро", - убежден чиновник Невен Банич.
Между тем премьер-министр страны Андрей Пленкович подчеркнул, что присоединение к еврозоне и Шенгенской зоне - это "две стратегические цели для более глубокой интеграции в ЕС".
Хорватия, которая выиграла Войну за независимость в 1990-х годах, чтобы отделиться от тогдашней Югославии, присоединилась к ЕС в 2013 году, и в настоящее в стране евро уже находится в широком обращении.
Около 80% банковских вкладов деноминированы в евро, и все основные торговые партнеры Хорватии находятся в еврозоне. Хорваты уже давно оценивают свои самые ценные активы - автомобили и дома - в евро, фактически демонстрируя свое недоверие к национальной валюте.
"Евро определенно принесет стабильность и безопасность", - говорит Ана Сабич, директор департамента европейских дел Национального банка Хорватии. Эксперты считают, что присоединение к еврозоне сделает кредиты дешевле.
Инфляция в Хорватии в ноябре достигла 13,5%, в то время как ее средний уровень в Еврозоне составлял 10%. Аналитики отмечают, что восточные страны-члены ЕС, еще не перешедшие на единую валюту, такие как Польша и Венгрия, еще менее защищены от высокой инфляции.
В свою очередь, вступление Хорватии в еврозону будет способствовать развитию туристической отрасли, производящей 20% валового внутреннего продукта (ВВП).
1 января останется в истории страны длинными очередями на 73 пунктах пропуска на границе страны со Словенией и Венгрией. Однако по техническим причинам пограничный контроль в аэропортах будет прекращен только 26 марта.
В то же время Хорватия продолжит поддерживать строгий пограничный контроль на своих восточных границах с Боснией и Герцеговиной, Черногорией и Сербией.
Борьба с нелегальной иммиграцией остается серьезной проблемой, а Загреб имеет самый длинный участок внешней сухопутной границы ЕС, протяженностью 1350 километров.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!