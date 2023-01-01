Сегодня Хорватия переходит на евро и присоединяется к Шенгенской зоне

Хорватия, которая выиграла Войну за независимость в 1990-х годах, чтобы отделиться от тогдашней Югославии, присоединилась к ЕС в 2013 году, и в настоящее в стране евро уже находится в широком обращении.

Около 80% банковских вкладов деноминированы в евро, и все основные торговые партнеры Хорватии находятся в еврозоне. Хорваты уже давно оценивают свои самые ценные активы - автомобили и дома - в евро, фактически демонстрируя свое недоверие к национальной валюте.

"Евро определенно принесет стабильность и безопасность", - говорит Ана Сабич, директор департамента европейских дел Национального банка Хорватии. Эксперты считают, что присоединение к еврозоне сделает кредиты дешевле.

Инфляция в Хорватии в ноябре достигла 13,5%, в то время как ее средний уровень в Еврозоне составлял 10%. Аналитики отмечают, что восточные страны-члены ЕС, еще не перешедшие на единую валюту, такие как Польша и Венгрия, еще менее защищены от высокой инфляции.

В свою очередь, вступление Хорватии в еврозону будет способствовать развитию туристической отрасли, производящей 20% валового внутреннего продукта (ВВП).

1 января останется в истории страны длинными очередями на 73 пунктах пропуска на границе страны со Словенией и Венгрией. Однако по техническим причинам пограничный контроль в аэропортах будет прекращен только 26 марта.

В то же время Хорватия продолжит поддерживать строгий пограничный контроль на своих восточных границах с Боснией и Герцеговиной, Черногорией и Сербией.

Борьба с нелегальной иммиграцией остается серьезной проблемой, а Загреб имеет самый длинный участок внешней сухопутной границы ЕС, протяженностью 1350 километров.