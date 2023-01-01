Северная Корея увеличит свой ядерный арсенал за счет массового производства тактического ядерного оружия и разработки новых ракет, способных наносить ответные ядерные удары, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын.
Ким Чен Ын: Северная Корея увеличит ядерный арсенал
На встрече правящей Рабочей партии в субботу, 31 декабря, Ким обвинил США и Южную Корею в стремлении "изолировать и задушить" страну, которую он возглавляет. Ким Чен Ын пригрозил, что Северная Корея "экспоненциально увеличит ядерный арсенал страны".
Будет увеличено производство тактического ядерного оружия и разработка "еще одной межконтинентальной баллистической ракетной системы, основной задачей которой станет нанесение быстрого ответно-ядерного ядерного удара", сообщило в воскресенье, 1 января, официальное информационное агентство Северной Кореи KCNA.
Это основные цели военной стратегии Северной Кореи на 2023 год.
Северная Корея запустила три баллистические ракеты малой дальности в субботу и одну в воскресенье, сообщает KCNA. Ракеты упали в Японское море.
В 2022 году Северная Корея провела многочисленные ракетные испытания, включая запуск межконтинентальной баллистической ракеты.
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