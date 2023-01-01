Ким Чен Ын: Северная Корея увеличит ядерный арсенал

На встрече правящей Рабочей партии в субботу, 31 декабря, Ким обвинил США и Южную Корею в стремлении "изолировать и задушить" страну, которую он возглавляет. Ким Чен Ын пригрозил, что Северная Корея "экспоненциально увеличит ядерный арсенал страны".

Будет увеличено производство тактического ядерного оружия и разработка "еще одной межконтинентальной баллистической ракетной системы, основной задачей которой станет нанесение быстрого ответно-ядерного ядерного удара", сообщило в воскресенье, 1 января, официальное информационное агентство Северной Кореи KCNA.

Это основные цели военной стратегии Северной Кореи на 2023 год.

Северная Корея запустила три баллистические ракеты малой дальности в субботу и одну в воскресенье, сообщает KCNA. Ракеты упали в Японское море.

В 2022 году Северная Корея провела многочисленные ракетные испытания, включая запуск межконтинентальной баллистической ракеты.