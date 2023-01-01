Великобритания прекратила импорт российского СПГ

Великобритания прекратила импортировать российский сжиженный природный газ (СПГ), сообщил МИД страны в воскресенье, 1 января в Twitter. В сообщении говорится, что это сделано с целью урезать возможности России в финансировании боевых действий.

Today the UK has ended all imports of Russian Liquefied Natural Gas.



We’re cutting Putin off from funding his illegal war and supporting countries around the world to reduce their own dependency.#StandWithUkraine pic.twitter.com/AXEHYhZhSK — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) January 1, 2023

О прекращении закупок СПГ у России Лондон заявил в октябре 2022 года. В 2021-м на поставки газа из России приходилось 4% потребляемого страной топлива; в виде СПГ Великобритания получала около 17% общего объема необходимого ей газа.

Лондон готов помогать другим странам в снижении энергозависимости от России

В британском МИДе отметили, что также намерены помогать другим странам снижать зависимость от российских энергоносителей. В декабре 2022 года Лондон и Вашингтон заключили новое энергетическое партнерство, нацеленное на "сокращение глобальной энергетической зависимости от России".