В декабре Лондон и Вашингтон заключили соглашение, предполагающее снижение зависимости от энергоносителей из России в глобальном масштабе.
Великобритания прекратила импорт российского СПГ
Великобритания прекратила импортировать российский сжиженный природный газ (СПГ), сообщил МИД страны в воскресенье, 1 января в Twitter. В сообщении говорится, что это сделано с целью урезать возможности России в финансировании боевых действий.
Today the UK has ended all imports of Russian Liquefied Natural Gas.— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) January 1, 2023
We’re cutting Putin off from funding his illegal war and supporting countries around the world to reduce their own dependency.#StandWithUkraine pic.twitter.com/AXEHYhZhSK
О прекращении закупок СПГ у России Лондон заявил в октябре 2022 года. В 2021-м на поставки газа из России приходилось 4% потребляемого страной топлива; в виде СПГ Великобритания получала около 17% общего объема необходимого ей газа.
Лондон готов помогать другим странам в снижении энергозависимости от России
В британском МИДе отметили, что также намерены помогать другим странам снижать зависимость от российских энергоносителей. В декабре 2022 года Лондон и Вашингтон заключили новое энергетическое партнерство, нацеленное на "сокращение глобальной энергетической зависимости от России".
Вместе с тем, 29 ноября британская газета The Financial Times (FT) сообщила, что страны Евросоюза увеличили поставки СПГ из России. По данным газеты, в первые десять месяцев этого года ЕС закупил на 42% больше российского СПГ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было закуплено 17,8 млрд куб. м СПГ, почти весь объем предназначался для Франции, Бельгии, Испании и Нидерландов.