Министр: после повышения зарплаты медикам больше не придется работать в нескольких местах

В интервью Латвийскому радио министр заявила, что здравоохранение должно быть переведено на обычную модель полной оплаты. "Конечно, это большое изменение, но это изменение непосредственно в интересах врачей и медиков", - объяснила свое видение Меньгелсоне.

Она признала, что изменения в системе оплаты труда потребуют гораздо больше средств, но это уже обсуждается.

"В эти дни, в том числе в субботу и воскресенье, идет работа над госбюджетом на этот год, поэтому, конечно, это главный вопрос, с которым Минздрав идет в правительство", - сказала министр.

Меньгелсоне пояснила, что, когда медикам больше не придется работать на нескольких работах, чтобы зарабатывать на жизнь, снизятся и риски эмоционального выгорания и других негативных факторов, включая ненужную трату времени в дороге.

"На мой взгляд, это нормально, если и врач, и медсестра работают только на одном рабочем месте и получают за это адекватное вознаграждение за полный рабочий день - восемь часов", - сказала министр здравоохранения.

Ранее в программе Латвийского радио Krustpunktā она заявила, что в бюджете следующего года потребуется 55 миллионов евро для повышения зарплаты врачей. Этот вопрос является основным приоритетом сектора здравоохранения.

Хотя в декларации правительства поставлена ​​цель перейти к финансированию сферы здравоохранения в размере 12% от всего государственного бюджета, этого, по мнению Меньгелсоне, недостаточно. По ее словам, чтобы сделать все необходимое в отрасли, объем финансирования должен составлять 15% государственного бюджета.