В ночь на 1 января по Макеевке в аннексированной части Донецкой области был нанесен ракетный удар, в результате которого было разрушено ПТУ № 19, где находились российские военные, пишет "Медуза" со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций вооруженных сил Украины.
ВСУ сообщили о гибели нескольких сотен мобилизованных из РФ при ударе по Макеевке
По данным управления, в результате удара погибли около 400 человек, еще 300 получили ранения. Украинские СМИ пишут, что в здании ПТУ находились мобилизованные. Издание Readovka сообщает, что удар был нанесен из РСЗО HIMARS.
Власти аннексированной ДНР подтвердили факт удара агентству ТАСС, заявив, что 15 человек получили ранения.
Сообщения о ракетном ударе по зданию ПТУ также подтвердил "замминистра информации" аннексированной ДНР Даниил Безсонов. В своем Telegram-канале он призвал привлечь к ответственности тех, кто принял решение разместить военнослужащих в одном здании, а не рассредоточить по разным объектам.
Похожие посты об ударе и погибших также появились и других в Telegram-каналах, пишет "Медуза".
Власти Украины и Минобороны РФ ситуацию пока не комментировали.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.
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