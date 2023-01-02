ВСУ сообщили о гибели нескольких сотен мобилизованных из РФ при ударе по Макеевке

По данным управления, в результате удара погибли около 400 человек, еще 300 получили ранения. Украинские СМИ пишут, что в здании ПТУ находились мобилизованные. Издание Readovka сообщает, что удар был нанесен из РСЗО HIMARS.

Власти аннексированной ДНР подтвердили факт удара агентству ТАСС, заявив, что 15 человек получили ранения.

Сообщения о ракетном ударе по зданию ПТУ также подтвердил "замминистра информации" аннексированной ДНР Даниил Безсонов. В своем Telegram-канале он призвал привлечь к ответственности тех, кто принял решение разместить военнослужащих в одном здании, а не рассредоточить по разным объектам.

Похожие посты об ударе и погибших также появились и других в Telegram-каналах, пишет "Медуза".

Власти Украины и Минобороны РФ ситуацию пока не комментировали.

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.