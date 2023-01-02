За праздничные выходные выявлено 263 случая Covid-19

За три дня сделано 1542 теста на Covid-19, положительный результат дали 17,1%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 уменьшился с 200,5 до 183,2 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6165 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 974 309 случаев заражения.