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За праздничные выходные выявлено 263 случая Covid-19

rus.tvnet.lv/LETA
За праздничные выходные выявлено 263 случая Covid-19
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Жители Риги встречают Новый год на Ратушной площади
Жители Риги встречают Новый год на Ратушной площади Фото: Paula Čurkste/LETA

За три прошедших дня выявлено 263 новых случая Covid-19, сведений о смерти пациентов с коронавирусом не поступало, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

За три дня сделано 1542 теста на Covid-19, положительный результат дали 17,1%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 уменьшился с 200,5 до 183,2 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6165 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 974 309 случаев заражения.

 

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