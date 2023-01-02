Фото до и после ⟩ Как обустроить гостиную

"Вы можете проявлять творческий подход и универсально использовать многие вещи. Например, я использовала полочки для картин как место для хранения детских карандашей, мелков и книг. Мы привыкли использовать эти полочки как держатели для рамок, но их можно использовать для хранения различных декоров, цветочных горшочков и блокнотов", - предлагает дизайнер. Больший порядок помогут поддержать доски для ключей, которые также можно использовать не только для хранения вещей, но и для размещения детских рисунков, позволяя им стать частью интерьера. Для творческой деятельности дети оценят мольберт, на котором они смогут творчески выразиться. Поместите его рядом со специальным уголком для детей и используйте его также во время вечеров семейных игр, чтобы вести счет между игроками.