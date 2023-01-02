Обзавестись собственным жильем и переехать из квартиры в дом – это одновременно и вдохновляющий, и позитивный вызов. В новых, более просторных помещениях вы с легкостью сможете выразить себя – воплотить в жизнь самые желанные идеи дизайна интерьера, найти подходящее место для всех своих вещей и с комфортом разместить гостей. Дизайнер по интерьеру поделился некоторыми советами и рекомендациями, помогая семье обновить их гостиную.
Фото до и после ⟩ Как обустроить гостиную
Семья с двумя детьми переехала из Риги в пригород. Раньше они жили в маленькой двухкомнатной квартире, а теперь у них появился собственный дом с пятью комнатами, которые нужно обустроить. Мебель, которая у них есть, переехала вместе с ними из предыдущей квартиры и уже отслужила свое - она старая и морально устаревшая. Возникла необходимость правильно обустроить гостиную, найдя место и для детского уголка для игр.
Галерея: Фото до
Галерея: Фото после
Сочетать интерьер с экстерьером
Когда выбираете, какие цвета и детали интегрировать в интерьер, дизайнер по интерьеру предлагает искать вдохновение в экстерьере и местном окружении. Например, дизайнер объединил в интерьере землю и светлые, воздушные естественные тона, поскольку дом находится за городом. Старый деревянный пол был обновлен в соответствии с мебелью, а такие детали, как плетеные корзины коричневого цвета, деревянные стулья, коврики, ковер и другие элементы гармонично дополнили интерьер. Черные акценты, такие как часы, отдельно стоящая лампа, фоторамки, декоративные полки, были включены в комнату и придали ей классическую элегантность.
"Натуральные тона, используемые в гостиной, лучше всего дополняют мебель светлых тонов и пейзаж за окном. Сочетание этих двух вещей вместе оживляет комнату, поэтому она кажется мягче и уютней. Конечно, важно также "привнести" природу внутрь, ведь интерьер должен отражать экстерьер. Например, наличие в комнате живых растений только дополнит это ощущение. Таким образом, природа также может стать частью интерьера, а любые украшения и картины с оттенками естественной цветовой гаммы освежат его", - говорит дизайнер IKEA по интерьеру Надежда Ратниеце.
Умные решения, позволяющие экономить пространство
После каждого ремонта полностью обустроенная комната может показаться меньше, чем была. Это может быть связано с новой мебелью, дополнительными решениями для хранения и другими элементами, которые необходимы, но в то же время отнимают свободное пространство. Поэтому важно посмотреть, как реализовать умные решения, позволяющие сэкономить место. Дизайнер по интерьеру разместил комбинированный книжный шкаф и смешал различные секции – высокие и нижние полки вместе.
"Расширительные секции являются подходящим решением и экономят пространство, предоставляя много места, где вы можете хранить всё, что вам нужно. Я решила оптимально использовать свободное пространство возле одной из стен и расположить секцию по всей его длине. Это создает более единообразный вид, а не "визуальный шум". Этого универсального решения более чем достаточно, и вы можете "поиграть" с более высокими и низкими полками для создания динамичного образа. Еще плюс, что нет ощущения, что они занимают много места в комнате", - подчеркивает дизайнер по интерьеру.
Секции можно поставить с открытыми, закрытыми или смешанными отделениями, чтобы спрятать такие вещи, как столовая и сервировочная посуда. Материалы, из которых могут быть изготовлены закрытые отделения, различны - предлагается выбор из панелей или стеклянных дверей различных цветов.
Семья хотела иметь большой обеденный стол, поэтому лучшим решением, позволяющим сэкономить место, стал раздвижной стол. Для повседневных нужд прекрасно подходит 4-местный стол, но скрытая хитрость заключается в том, что стол можно легко разложить в 6-местный стол с помощью входящей в комплект раскладывающейся створки. Раскладывающаяся створка, когда она не используется, легко снимается и убирается под столешницу, не занимая места. Пустая стена рядом со столом была творчески использована для подвешивания и хранения запасных стульев, необходимых для стола.
Создать специальную игровую зону для детей
Семья признается, что большая гостиная также служит детской игровой комнатой. Поскольку оба ребенка находятся в юном возрасте, родителям приходится сталкиваться с тем, что импровизированная игровая площадка будет существовать еще несколько лет. Дизайнер по интерьеру интегрировал специальный игровой уголок для детей за свободным местом, расположенным рядом с диваном.
Дизайнер по интерьеру создал вместительное решение для хранения игрушек, которое дополнило интерьер - белый стеллаж с черными ящиками для хранения. Решение для хранения - рамка с направляющими и вставляемый ящик для хранения, подходящий для пространства и потребностей ребенка. Его можно легко настроить, свободно комбинируя различные рамки, ящики и полки. Ящики можно легко вынимать и ставить обратно. Это очень доступное решение для хранения и организации игрушек. Кроме того, стеллаж относительно низок, поэтому, положив на него подушки, его можно использовать как место для сидения.
"Вы можете проявлять творческий подход и универсально использовать многие вещи. Например, я использовала полочки для картин как место для хранения детских карандашей, мелков и книг. Мы привыкли использовать эти полочки как держатели для рамок, но их можно использовать для хранения различных декоров, цветочных горшочков и блокнотов", - предлагает дизайнер. Больший порядок помогут поддержать доски для ключей, которые также можно использовать не только для хранения вещей, но и для размещения детских рисунков, позволяя им стать частью интерьера. Для творческой деятельности дети оценят мольберт, на котором они смогут творчески выразиться. Поместите его рядом со специальным уголком для детей и используйте его также во время вечеров семейных игр, чтобы вести счет между игроками.
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