Антон Долин о праздновании Нового года: "Мы провалились в глубокое прошлое"

Антон Долин поздравил маму с днем рождения и признался, что впервые он встречает этот праздник не с ней. Кинокритик поделился апрельской фотографией, сделанной во Франции.

В канун Нового года он решил не делиться своими мыслями публично, а лишь зафиксировал факт рефлексии. Долин разместил ссылку на кинематографические итоги года, а также составил свой личный список самых ожидаемых фильмов в 2023 году:

"Когда неясно, чего ждать от будущего (точно известно, что ничего хорошего), остается ждать новых фильмов".

Антон Долин рассказал о своей работе, которую назвал "самой важной в ушедшем году" - это создание его новой книги "Акт неповиновения": "Ее содержание - анализ жизни и фильмов иранского кинорежиссера Джафара Панахи, одного из самых дорогих моему сердцу современных авторов. Но в еще большей степени это исследование вопроса, мучающего меня весь этот год. Может ли кинематограф в принципе быть средством сопротивления?".

Подробности о книге он обещал написать позже. Известно лишь, что издана она будет в ближайшие месяцы и не в России. Оформления у книги пока нет, но он рад отклику со стороны иллюстраторов.

Новый год Антон Долин с семьей встречал в Старой Риге.

"31 декабря 2022 года мы проводили на органном концерте в Домском соборе. Была полутьма, холодно, куча народа. И, хотя почти вся музыка была современной, я не мог избавиться от ощущения, что мы провалились в глубокое прошлое - вместо того будущего, куда, казалось бы, нас положено отправлять новогодним праздникам.

Прошлое в самом деле уютнее. А будущее страшнее. Но нам от него никуда не деться", - поделился мыслями кинокритик.

Ранее кинокритик Антон Долин, проживающий сейчас в Латвии, дал большое интервью журналистке Ирине Шихман.