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Антон Долин о праздновании Нового года: "Мы провалились в глубокое прошлое"

rus.tvnet.lv
Антон Долин о праздновании Нового года: "Мы провалились в глубокое прошлое"
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Антон Долин
Антон Долин Фото: Кадр из видео

Российский кинокритик Антон Долин, проживающий сейчас в Латвии, в соцсетях подвел итоги 2022 года, поздравил с днем рождения маму и рассказал подписчикам, что встретил Новый год в Риге. 

Антон Долин поздравил маму с днем рождения и признался, что впервые он встречает этот праздник не с ней. Кинокритик поделился апрельской фотографией, сделанной во Франции. 

В канун Нового года он решил не делиться своими мыслями публично, а лишь зафиксировал факт рефлексии. Долин разместил ссылку на кинематографические итоги года, а также составил свой личный список самых ожидаемых фильмов в 2023 году:

"Когда неясно, чего ждать от будущего (точно известно, что ничего хорошего), остается ждать новых фильмов". 

Антон Долин рассказал о своей работе, которую назвал "самой важной в ушедшем году" - это создание его новой книги "Акт неповиновения": "Ее содержание - анализ жизни и фильмов иранского кинорежиссера Джафара Панахи, одного из самых дорогих моему сердцу современных авторов. Но в еще большей степени это исследование вопроса, мучающего меня весь этот год. Может ли кинематограф в принципе быть средством сопротивления?".

Подробности о книге он обещал написать позже. Известно лишь, что издана она будет в ближайшие месяцы и не в России. Оформления у книги пока нет, но он рад отклику со стороны иллюстраторов. 

Новый год Антон Долин с семьей встречал в Старой Риге. 

"31 декабря 2022 года мы проводили на органном концерте в Домском соборе. Была полутьма, холодно, куча народа. И, хотя почти вся музыка была современной, я не мог избавиться от ощущения, что мы провалились в глубокое прошлое - вместо того будущего, куда, казалось бы, нас положено отправлять новогодним праздникам.

Прошлое в самом деле уютнее. А будущее страшнее. Но нам от него никуда не деться", - поделился мыслями кинокритик. 

Ранее кинокритик Антон Долин, проживающий сейчас в Латвии, дал большое интервью журналистке Ирине Шихман.

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