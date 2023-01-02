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В этом году сотрудничество стран Балтии возглавит Эстония

LETA/BNS
В этом году сотрудничество стран Балтии возглавит Эстония
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Фото: LETA

Эстония с начала этого года стала председателем сотрудничества стран Балтии, задачей которого является координация совместной деятельности Эстонии, Латвии и Литвы в Балтийском совете министров и Балтийской ассамблее.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что приоритетами Эстонии на посту председателя являются дальнейшая поддержка Украины, безопасность и оборона региона, энергетическая безопасность и надежность поставок, сообщили в пресс-службе МИД Эстонии.

Председательство в Балтийском совете министров и Балтийской ассамблее происходит на ротационной основе и меняется в начале каждого календарного года. Задача председательства - активно координировать межправительственное и парламентское сотрудничество трех стран в течение года.

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