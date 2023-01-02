В этом году сотрудничество стран Балтии возглавит Эстония

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что приоритетами Эстонии на посту председателя являются дальнейшая поддержка Украины, безопасность и оборона региона, энергетическая безопасность и надежность поставок, сообщили в пресс-службе МИД Эстонии.

Председательство в Балтийском совете министров и Балтийской ассамблее происходит на ротационной основе и меняется в начале каждого календарного года. Задача председательства - активно координировать межправительственное и парламентское сотрудничество трех стран в течение года.