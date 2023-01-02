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В Австралии столкнулись два вертолета. Четыре человека погибли

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В Австралии столкнулись два вертолета. Четыре человека погибли
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В Австралии столкнулись два вертолета. Четыре человека погибли
В Австралии столкнулись два вертолета. Четыре человека погибли Фото: EPA/Scanpix

В Австралии, в городе Голд-Кост, в результате столкновения двух вертолетов погибли четыре человека, сообщает "Медуза" со ссылкой на полицию штата Квинсленд.

Авария произошла 2 января около 14:00 по местному времени возле тематического парка развлечений Sea World. По данным полиции, вертолеты столкнулись, когда один из них взлетал, а другой шел на посадку.

Один из вертолетов смог сесть на песчаную отмель. Из шести человек на борту пятеро получили легкие травмы, еще один не пострадал. Во втором вертолете находилось семь человек, он потерпел крушение после столкновения.

Четверо погибли на месте, еще троих в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Австралийское бюро транспортной безопасности начало расследование по факту произошедшего.

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