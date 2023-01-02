Видео ⟩ Мужчина сорвал новогоднее мероприятие в Екабпилсе

Мужчину быстро увели со сцены и передали полиции. Сотрудники полиции были в толпе среди зрителей, и то, что кто-то решил выйти на сцену, стало неожиданностью, сказал председатель Екабпилсской думы Райвис Рагайнис.

"Это был такой шок", - отметил Рагайнис.

Государственная полиция возбудила уголовное дело за уничтожение и повреждение имущества.

Задержанный 1998 года рождения, и ранее он не попадал в поле зрения полиции. Алкогольного опьянения у него не выявлено, но назначена экспертиза на наркотики.

Изначально заметных признаков алкогольного опьянения не было, поэтому мужчине удалось добраться до сцены, не вызвав подозрений в своих намерениях.

В настоящее время проводятся экспертизы на наличие в организме мужчины других одурманивающих веществ.

"К сожалению, продолжить запланированное новогоднее мероприятие не удалось, так как мужчина вылез на сцену, действуя самовольно и агрессивно. Он повредил предназначенное для мероприятия сценическое оборудование и диджейское оборудование", - говорится в сообщении Екабпилсского регионального управления культуры в социальной сети Facebook.