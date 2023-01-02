Конфискация автомобилей и штрафы: в новогодние выходные задержаны 32 нетрезвых водителя

В субботу были задержаны 16 нетрезвых водителей, в том числе у 13 концентрация алкоголя превышала 1,5 промилле. В воскресенье также было задержано 16 нетрезвых водителей, 12 из которых находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, свидетельствует статистика Госполиции.

В субботу у пьяных водителей конфискованы два автомобиля, в воскресенье - четыре, а остальные водители управляли не своими автомобилями, и им, помимо штрафа, грозит взыскание рыночной стоимости транспортных средств.

Он отметил, что число задержанных водителей немного меньше, чем на прошлый Новый год, но общий показатель остается тревожным, особенно с учетом того, что водители знают о неприятностях, которые им грозят в случае задержания за рулем пьяными.

Исполняющий обязанности начальника бюро по надзору за сообщением и координации дорожного движения Главного управления полиции порядка Артур Смилга сказал в передаче "Доброе утро!" на Латвийском радио, что ситуация с вождением в нетрезвом виде улучшится, когда люди поймут, что новый порядок реально работает на практике - вождение в нетрезвом виде действительно ведет к конфискации автомобиля и уголовной ответственности.

В минувшие выходные на дорогах Латвии произошло 117 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 16 человек. Самой серьезной аварией было ДТП, когда в новогоднюю ночь перевернулась автомашина, в которой находились шесть молодых людей, и все получили травмы, сообщил Смилга.