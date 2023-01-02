Юрис Стальгевиц назначен начальником Рижского регионального управления Госполиции

Эта должность была вакантной с декабря прошлого года, когда ее покинул Юрис Шулте. После оценки нескольких возможных кандидатов, их предыдущего опыта работы, знаний и личных качеств полковник Юрис Стальгевиц был признан наиболее подходящим кандидатов на эту должность.

Как сообщалось, прежний начальник управления генерал Шулте в конце прошлого года вышел на пенсию по выслуге лет. Это решение он принял в связи с начатой полицией служебной проверкой обстоятельств трагической охоты в Ропажском крае с участием Шулте, во время которой погиб мужчина.