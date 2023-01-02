Видео ⟩ За час до Нового года у памятника Свободы запустили салют. Комментарий полиции

На вопрос, почему полиция вовремя не предотвратила запуск фейерверка у памятника Свободы, главный специалист RPP по связям с общественностью Томс Садовскис сказал Apollo.lv, что полиция начала работу на месте происшествия еще до запуска фейерверка.

Šajā gadījumā uzsākti trīs pārkāpuma procesi:

- Par Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu likuma pārkāpumu (uguņošana pie pieminekļa)

- Par Militārās agresijas un kara noziegumu slavinošu simbolu izmantošana publiskā vietā (video publicēšana)

- Alkohola lietošana notikuma vietā pic.twitter.com/wefa4f10cU — Rīgas pašvaldības policija (@RigasPP) January 2, 2023

Садовскис указывает, что тот факт, что фейерверки были запущены в присутствии полиции, будет учитываться в ходе расследования.

На вопрос о том, сколько человек фигурирует и какой штраф они получат, представитель RPP подчеркивает, что следствие продолжается, поэтому точная сумма штрафа для причастных лиц пока неизвестна.

Также главный специалист по связям с общественностью RPP добавляет, что к этим нарушениям причастны несколько человек.

В целом в плане использования пиротехники празднование Нового года в Риге прошло мирно, существенных нарушений выявлено не было, сказал Садовскис.