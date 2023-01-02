В соцсетях появилось видео, на котором несколько человек запускают фейерверк у памятника Свободы накануне Нового года. Один житель заявил, что сотрудники Рижской муниципальной полиции (RPP) были слишком вежливы. Apollo.lv связался с RPP для выяснения обстоятельств инцидента.
Видео ⟩ За час до Нового года у памятника Свободы запустили салют. Комментарий полиции
Пользователь в соцсетях пишет: "Русские запускают салют у памятника Свободы в 23:00, и хорошо видно вежливое отношение муниципальной полиции. Не сомневаюсь, что нательные камеры также зафиксировали разговор на русском языке".
Šeit ir viss redzams.... @RigasPP— Rabarbars 🇱🇻🇱🇹🇪🇪🇫🇮🇵🇱🇺🇦🇺🇸🇬🇧 (@Rabarbarzs) January 1, 2023
Krievi 23:00 šauj raķetes pie Brīvības pieminekļa un ir skaidri redzama pašvaldības policijas pieklājīgā attieksme. Nešaubos, ka body cameras fiksejušas arī sarunu krievu valodā
https://t.co/Wh6UqX6LJY pic.twitter.com/KK9l8chBM0
В то же время другие лица засняли и разместили в Сети видеоролик, на котором запечатлен упомянутый фейерверк и общение молодых людей с полицией. На фоне видео звучит песня "Я русский" российского певца Shaman, который активно занимается прославлением политики российского режима. В ней автор песни заявляет, что он русский "всему миру назло".
В ответ на этот пост RPP заявляет, что возбуждено три дела о нарушении. Во-первых, за нарушение Закона о памятнике Свободы, во-вторых, за использование в общественном месте символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления. В-третьих, за употребление алкоголя в общественных местах.
На вопрос, почему полиция вовремя не предотвратила запуск фейерверка у памятника Свободы, главный специалист RPP по связям с общественностью Томс Садовскис сказал Apollo.lv, что полиция начала работу на месте происшествия еще до запуска фейерверка.
Šajā gadījumā uzsākti trīs pārkāpuma procesi:— Rīgas pašvaldības policija (@RigasPP) January 2, 2023
- Par Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu likuma pārkāpumu (uguņošana pie pieminekļa)
- Par Militārās agresijas un kara noziegumu slavinošu simbolu izmantošana publiskā vietā (video publicēšana)
- Alkohola lietošana notikuma vietā pic.twitter.com/wefa4f10cU
Садовскис указывает, что тот факт, что фейерверки были запущены в присутствии полиции, будет учитываться в ходе расследования.
На вопрос о том, сколько человек фигурирует и какой штраф они получат, представитель RPP подчеркивает, что следствие продолжается, поэтому точная сумма штрафа для причастных лиц пока неизвестна.
Также главный специалист по связям с общественностью RPP добавляет, что к этим нарушениям причастны несколько человек.
В целом в плане использования пиротехники празднование Нового года в Риге прошло мирно, существенных нарушений выявлено не было, сказал Садовскис.
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