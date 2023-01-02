Пн, 2.01.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Видео ⟩ За час до Нового года у памятника Свободы запустили салют. Комментарий полиции

Apollo.lv rus.tvnet.lv
,
За час до Нового года у памятника Свободы запустили салют. Комментарий полиции
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments 3
Фото: Ekrānuzņēmums no video.

В соцсетях появилось видео, на котором несколько человек запускают фейерверк у памятника Свободы накануне Нового года. Один житель заявил, что сотрудники Рижской муниципальной полиции (RPP) были слишком вежливы. Apollo.lv связался с RPP для выяснения обстоятельств инцидента.

Пользователь в соцсетях пишет: "Русские запускают салют у памятника Свободы в 23:00, и хорошо видно вежливое отношение муниципальной полиции. Не сомневаюсь, что нательные камеры также зафиксировали разговор на русском языке".

В то же время другие лица засняли и разместили в Сети видеоролик, на котором запечатлен упомянутый фейерверк и общение молодых людей с полицией. На фоне видео звучит песня "Я русский" российского певца Shaman, который активно занимается прославлением политики российского режима. В ней автор песни заявляет, что он русский "всему миру назло".

В ответ на этот пост RPP заявляет, что возбуждено три дела о нарушении. Во-первых, за нарушение Закона о памятнике Свободы, во-вторых, за использование в общественном месте символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления. В-третьих, за употребление алкоголя в общественных местах.

На вопрос, почему полиция вовремя не предотвратила запуск фейерверка у памятника Свободы, главный специалист RPP по связям с общественностью Томс Садовскис сказал Apollo.lv, что полиция начала работу на месте происшествия еще до запуска фейерверка.

Садовскис указывает, что тот факт, что фейерверки были запущены в присутствии полиции, будет учитываться в ходе расследования.

На вопрос о том, сколько человек фигурирует и какой штраф они получат, представитель RPP подчеркивает, что следствие продолжается, поэтому точная сумма штрафа для причастных лиц пока неизвестна.

Также главный специалист по связям с общественностью RPP добавляет, что к этим нарушениям причастны несколько человек.

В целом в плане использования пиротехники празднование Нового года в Риге прошло мирно, существенных нарушений выявлено не было, сказал Садовскис.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх