Фото ⟩ Ди Каприо встретил Новый год с 23-летней актрисой

Издание пишет, что Леонардо Ди Каприо встретил Новый год в Карибском море на яхте. Вместе с ним была замечена 23-летняя модель Виктория Ламас, с которой ему приписывают роман.

На яхте кроме Ламас и Ди Каприо были друзья актера - рэпер Дрейк и актер Тоби Магуайр.

Ранее отец девушки, голливудский актер Лоренцо Ламас прокомментировал их слухи об их романе. Он указал, что Виктория и Леонардо не встречаются. Девушка даже была расстроена сплетнями об их романе. Но актер ей очень нравится.

Напомним, в СМИ появились слухи о романе 48-летнего Леонардо Ди Каприо и 23-летней модели и актрисы Виктории Ламас. Пару заметили вместе, когда они возвращались из клуба в Голливуде и сели в машину.

Ранее ходили слухи, что Леонардо Ди Каприо встречается с моделью Джиджи Хадид. Все началось с того, что звезд заметили на вечеринке, которая прошла в рамках Недели моды в Нью-Йорке, а после - на свидании.

1 сентября стало известно, что спустя четыре года отношений распался союз Леонардо Ди Каприо с моделью Камилой Морроне. Однако все обсуждали не сам разрыв, а возраст девушки. Дело в том, что в Сети гуляет теория, что актер не встречается с девушками старше 25 лет.